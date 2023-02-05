Возрастное ограничение 18+

Ученые Пермского Политеха разработали самоочищающийся фильтр

13.07 Вторник, 7 февраля 2023
Пермский край: новости дня
Свыше 80 % нефти в России добывается из скважин, эксплуатируемых с помощью установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). Высокое содержание механических примесей в добываемой пластовой жидкости существенно осложняет процесс нефтедобычи. Оно приводит к аварийным отказам УЭЦН, и чтобы устранить их последствия зачастую требуется на длительное время остановить работу скважины. Эффективно защитить оборудование поможет самоочищающийся щелевой фильтр, который разработали Ученые Пермского Политеха. Исследование выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Статья о разработке опубликована в журнале Applied Science (№12 (64), 2022). Разработка способствует обеспечению технологического суверенитета России.

До 30 % отказов УЭЦН на нефтяных промыслах Урала и Западной Сибири происходит вследствие негативного влияния твердых механических частиц, содержащихся в перекачиваемой жидкости. При эксплуатации скважин частицы механических примесей из добываемой пластовой жидкости попадают в рабочие ступени электроцентробежных насосов, приводя к сбоям и поломкам. Чтобы этого избежать, на вход насосов устанавливаются фильтры. Главными недостатками традиционных конструкций фильтров для нефтяного скважинного оборудования являются ограниченная грязеёмкость и малый срок службы. Их очистка в условиях скважин, то есть без подъема на поверхность, является сложной технической задачей. Сотрудниками Пермского Политеха предложена схема самоочищающегося фильтра, способного обеспечивать повышение наработки УЭЦН при добыче пластовой жидкости с высоким содержанием механических примесей и не требующего дополнительного обслуживания.

— Щелевой фильтр в составе погружной насосной установки помещают в скважину. Пластовая жидкость, содержащая механические примеси, свободно поступает к поверхности фильтрующего элемента, проходит через него и поступает в скважинный насос. При этом частицы механических примесей, отделенные от пластовой жидкости, оседают на внешней поверхности фильтрующего элемента. Эти отложения со временем снижают его пропускную способность. Очистка разработанного фильтра осуществляется при деформации фильтроэлемента при изменении давления на устье скважины. Когда насосную установку отключают, давление в насосно-компрессорном трубопроводе снижается, а размер щелей фильтроэлемента увеличивается. Благодаря такой деформации отложения частиц механических примесей разрушаются, восстанавливая проницаемость фильтрующего элемента, — рассказывает профессор кафедры «Горная электромеханика», доктор технических наук Дмитрий Шишлянников.

Благодаря использованию самоочищающегося щелевого фильтра упрощается разработка осложненных скважин. Его установка на входе погружных насосов позволит увеличить объем нефтедобычи без дополнительных усилий со стороны работников.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Житель Асбеста отсудил у Skillbox более 250 тысяч рублей
05 февраля 2023
Жительница Первоуральска «подарила» мошенникам 2,4 миллиона рублей
29 января 2023
Погода в Свердловской области сохраняется морозной
05 февраля 2023
Региональная база «Аэрофлота» может появиться в Екатеринбурге
30 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:07 Ученые Пермского Политеха разработали самоочищающийся фильтр
13:03 «Горьковка» представляет кино и абстрактное искусство
10:06 «Уралкалий» вошел в Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла
09:45 Два прикамских предприятия расплатились с сотрудниками под контролем судебных приставов
13:42 Как обезопасить свою недвижимость от мошенников, поясняет Росреестр Прикамья
13:35 Новый антибиотик ученых Пермского Политеха показал эффективность против «больничных» микроорганизмов
12:57 Краеведы и музыканты приглашают пермяков в «Горьковку»
11:17 Чтобы скрыться от родительских обязанностей, должник из Перми сменил фамилию и место жительства
15:41 В Перми привлекли к ответственности дрифтеров
13:24 Химики Пермского Политеха оптимизировали производство бумаги из вторсырья
13:22 Про спорт и десерт: новые выставки в «Горьковке»
10:26 Под контролем судебных приставов стратегическое предприятие провело собрание акционеров, на котором приняли важные управленческие решения
13:10 В Росреестре Прикамья рассказали, какие преимущества получает собственник дома блокированной застройки
13:07 Расчеты ученых Пермского Политеха позволят строить дешевое жилье
13:04 «Горьковка» приглашает пермяков на выставки к памятным датам
09:57 Судебные приставы взыскали с бизнесмена 300 тысяч рублей в пользу отделения Пенсионного Фонда России в Пермском крае
13:12 Росреестр разъясняет прикамцам, как получить «забытые» после оформления недвижимости документы
13:09 Ученые Пермского Политеха разработали недорогой полупрозрачный бетон
10:46 Прикамские судебные приставы взыскали с должников по алиментам порядка 1 млрд рублей и начали медиакампанию «Подари ребенку детство»
12:56 С 1 марта 2023 года информация о владельцах недвижимости будет предоставляться только с их согласия
12:51 Модель ученых Пермского Политеха позволит эффективно добывать нефть из карбонатных коллекторов
Все новости
16:00 СМИ: в результате землетрясения в Турции погибла россиянка
15:59 В России предлагают запретить рекламу услуг для призывников
15:25 В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
14:54 В честь первого президента Башкортостана в Уфе назовут улицу, поставят памятник и переименуют вуз
12:27 Более ста российских спасателей и врачей прибыли в Турцию для оказания помощи после катастрофы
18:09 Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии. Что известно к этому часу
15:41 В Турции новое землетрясение магнитудой 7,8
15:23 Эрдоган: число жертв землетрясения в Турции превысило 900 человек
15:10 Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 326, более тысячи человек пострадали
13:34 Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у осуждённых и подозреваемых
12:51 Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде
12:37 В Турции из-за землетрясения обрушились больше 1700 зданий
11:54 В Турции после землетрясения взорвался газопровод
11:06 Правительство Сирии проводит экстренное совещание в связи с землетрясением
10:44 В Калужской области взорвался беспилотник
10:18 Число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 76, пострадали более 400 человек
19:43 В США сотрудники Google вышли на митинги в поддержку уволенных коллег и против низких зарплат
17:21 В Новосибирске и наукограде Кольцово могут отменить прямые выборы глав
14:48 Во Владикавказе на 101 году жизни умерла участница Сталинградской битвы
13:32 Житель Уфы убил своих сыновей и покончил с собой
11:39 В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в стрельбе около торгового центра
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK