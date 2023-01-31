«Горьковка» представляет кино и абстрактное искусство

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на показ документального фильма и лекцию «Пермь абстрактная».7 февраля в 18:30 состоится показ документального альманаха «Люди дела» (12+). Альманах «Люди дела» (52 мин) из коллекции международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (2022 г) – это доксериал из пяти новелл. Они посвящены героям из российской глубинки, истории которых вдохновляют на то, чтобы делать лучше мир вокруг себя. «Нам были интересны люди, меняющие и будто «обогревающие» пространство вокруг», – рассказал продюсер и режиссер-постановщик проекта, член Союза кинематографистов РФ Владимир Головнёв. Он назвал героев фильма «пассионариями, которые преображают суровую действительность».Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж), для справок 236-22-82.8 февраля в 18:30 состоится лекция искусствоведа Сергея Крюкова (16+). Автор назвал ее «Пермь абстрактная. Как беспредметный мир проявляется в искусстве». С. Крюков расскажет о философии и основных принципах абстрактного искусства; в чем смысл произведений В. Кандинского, П. Мондриана, Дж. Поллока; каковы особенности творчества пермских художников, создающих абстракционистские картины. Сергей Крюков родился в Перми, учился в петербургской Академии художеств, в качестве художника участвовал в ряде выставок.Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), для справок 236-22-82.