Два прикамских предприятия расплатились с сотрудниками под контролем судебных приставов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

После предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение решения суда сразу же два предприятия Пермского края погасили задолженности по заработной плате.В первом случае должником выступило АО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш». Предприятие задолжало своему сотруднику порядка 115 тыс. рублей. С прикамцем не было заключено дополнительное соглашение к существующему трудовому договору об изменении должностного оклада.Мужчина случайно узнал о факте повышения вилки заработной платы, которое давало ему как начальнику отдела право на увеличение жалования. Несмотря на то, что необходимые документы были в дальнейшем оформлены, администрация отказалась пересчитывать ему зарплату с момента ее официального повышения. За защитой своих прав мужчина обратился в суд, который признал требования гражданина законными и постановил взыскать с юридического лица не только недоначисленную заработную плату, но и компенсацию за нарушение прав работника.Во втором случае МУП «Коммунальное хозяйство «Комфорт» из с. Большая Соснова было обязано заплатить 56-летнему мужчине около 58 тыс. рублей, но денежное вознаграждение за проделанную работу большесосновец так и не увидел. Не найдя законных причин для подобного противоправного поведения должностных лиц, мировой судья вынес решение о взыскание с унитарного предприятия всей суммы задолженности.В обоих случаях положенные суммы были перечислены взыскателям в кратчайшие сроки, после того как судебные приставы пообщались с руководством юридических лиц и предупредили, что длительное игнорирование законных требований исполнительных документов чревато не только административными санкциями, но и уголовной ответственностью.