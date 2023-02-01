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Два прикамских предприятия расплатились с сотрудниками под контролем судебных приставов

09.45 Вторник, 7 февраля 2023
Пермский край: новости дня
После предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение решения суда сразу же два предприятия Пермского края погасили задолженности по заработной плате.

В первом случае должником выступило АО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш». Предприятие задолжало своему сотруднику порядка 115 тыс. рублей. С прикамцем не было заключено дополнительное соглашение к существующему трудовому договору об изменении должностного оклада.

Мужчина случайно узнал о факте повышения вилки заработной платы, которое давало ему как начальнику отдела право на увеличение жалования. Несмотря на то, что необходимые документы были в дальнейшем оформлены, администрация отказалась пересчитывать ему зарплату с момента ее официального повышения. За защитой своих прав мужчина обратился в суд, который признал требования гражданина законными и постановил взыскать с юридического лица не только недоначисленную заработную плату, но и компенсацию за нарушение прав работника.

Во втором случае МУП «Коммунальное хозяйство «Комфорт» из с. Большая Соснова было обязано заплатить 56-летнему мужчине около 58 тыс. рублей, но денежное вознаграждение за проделанную работу большесосновец так и не увидел. Не найдя законных причин для подобного противоправного поведения должностных лиц, мировой судья вынес решение о взыскание с унитарного предприятия всей суммы задолженности.

В обоих случаях положенные суммы были перечислены взыскателям в кратчайшие сроки, после того как судебные приставы пообщались с руководством юридических лиц и предупредили, что длительное игнорирование законных требований исполнительных документов чревато не только административными санкциями, но и уголовной ответственностью.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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