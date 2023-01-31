Краеведы и музыканты приглашают пермяков в «Горьковку»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 6 февраля, в пермской краевой библиотеке им. Горького состоятся лекция о театре и концерт с участием укулеле. Вход свободный.Лекция «Пермь и театр» начнется в 18:00 (16+). В рамках проекта «Открытая Пермь» ее прочитает краевед Милана Федорова.«Театральные традиции в Перми зародились более 200 лет назад, развивались неспешно, но уверенно, украшая и радуя жизнь пермяков. Сегодня в Перми более 10 театров разных жанров. К нам на спектакли едут из других городов и стран. Об этом и многом другом поговорим на встрече», - рассказала М. Федорова.К лекции библиотекари «Горьковки» подготовили книжную выставку об истории театров, их традициях и деятельности, известных артистах и спектаклях. Экспозиция будет работать до конца февраля в отделе краеведения.Концерт «Зимнее волшебство» начнется в 18:00 (6+). Эта программа продолжает проект «Новое пространство» и посвящена зимней теме в музыке, она включает в себя знакомство с музыкальным инструментом укулеле. Прозвучат классические и современные произведения русских и зарубежных композиторов: Вивальди, Баха, Чайковского, Шумана, Шопена, Шуберта, Свиридова, Булахова, Цыганкова и других. Исполнители: Трио «Дом RA» (Т. Ненашева (домра, мандолина), О. Кошелева (домра, мандолина), А. Сединина (фортепиано)), а также Г. Рожкова (вокал), преподаватель школы «Укулеле для детей» О. Силантьева (укулеле), учащиеся ДМШ №6 и Православной ДШИ «Традиция».