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В Перми привлекли к ответственности дрифтеров
Пермский край: новости дня
В Перми сотрудники Госавтоинспекции, мониторя соцсети, выявили публикацию с видеозаписью, запечатлевшей проезд шести отечественных автомобилей по кольцу на площади Карла Маркса, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Водители нарушали ПДД, необоснованно маневрировали, перестраивались, допускали умышленный занос.
Госавтоинспекторы установили личности всех нарушителей с видеозаписи. Водители состояли в автосообществе, участники которого практикуют тренировки по экстремальному вождению на одном из пермских автодромов. По результатам проведенной проверки все молодые люди, участвовавшие в резонансном заезде на площади Карла Маркса, привлечены к ответственности. Всего было составлено 18 административных материалов и вынесено 9 требований о прекращении правонарушения – по поводу наличия неисправностей, с которыми эксплуатация транспортных средств запрещена.
Также правоохранители провели с администратором автосообщества и участниками заезда профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения и об административной ответственности за нарушения. Дрифтеры пообещали впредь устраивать заезды только на специализированных площадках.
Госавтоинспекторы установили личности всех нарушителей с видеозаписи. Водители состояли в автосообществе, участники которого практикуют тренировки по экстремальному вождению на одном из пермских автодромов. По результатам проведенной проверки все молодые люди, участвовавшие в резонансном заезде на площади Карла Маркса, привлечены к ответственности. Всего было составлено 18 административных материалов и вынесено 9 требований о прекращении правонарушения – по поводу наличия неисправностей, с которыми эксплуатация транспортных средств запрещена.
Также правоохранители провели с администратором автосообщества и участниками заезда профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения и об административной ответственности за нарушения. Дрифтеры пообещали впредь устраивать заезды только на специализированных площадках.
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