Химики Пермского Политеха оптимизировали производство бумаги из вторсырья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В деле защиты окружающей среды важную роль играют технологии вторичного использования отходов. 23% производимого человеком бытового мусора составляет разного бумага, которая может разлагаться в почве от нескольких месяцев до нескольких лет. Чтобы макулатура не попадала на мусорные полигоны и не сжигалась, ее можно использовать как вторичное сырье. Ученые Пермского Политеха выяснили, как перерабатывать ее эффективнее всего. Исследование выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».Статья опубликована в сборнике «Химия. Экология. Урбанистка».Предприятия, специализирующиеся на выпуске бумаги и картона, все в большей степени ориентируются на использование макулатуры в качестве сырья. Такой подход способствует сохранению лесных массивов, сокращению количества и загрязненности сточных вод предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, уменьшению расхода потребляемой ими электроэнергии. Использовать макулатуру можно для производства упаковочной бумаги, гофрокартона, некоторых строительных материалов и даже яичных лотков.Для эффективной обработки вторсырья в его состав вводятся химикаты, удаляющие лишнюю влагу и скрепляющие мелкие волокна. Эксперты Пермского Политеха изучили влияние разных химических добавок на свойства бумажной массы и нашли способ оптимизировать производство гофрированной бумаги из вторичных волокон.— Обезвоживаемость бумажной массы и удержание мелкого волокна в бумажном полотне во многом определяют технико-экономические показатели производства бумаги. Их улучшение обеспечивает уменьшение ресурсоемкости производства, увеличение выработки бумаги на бумагоделательной машине, повышение качества готовой продукции. Для исследований мы использовали макулатурную массу, приготовленную в лабораторных условиях из отходов производства бумаги и картона Пермского ЦБК, — рассказывает руководитель исследования, доцент кафедры «Химические технологии», кандидат технических наук Марина Теплоухова.В рамках исследования ученые провели численное моделирование воздействия на сырье нескольких химикатов, а затем проверили расчеты экспериментально. Из результатов следует, что введение в смесь органических полимеров PerForm SP 3253-PK и Hercobond позволяет вдвое ускорить процесс удаления лишней влаги из перерабатываемого материала, а показатель удержания мелкого волокна в бумаге увеличить примерно на 25%. При этом прочность бумаги, полученной с использованием химических добавок, соответствует требованиям ГОСТ Р 53206–2008 «Бумага для гофрирования». Использование указанных полимеров позволит повысить эффективность производствабумаги.