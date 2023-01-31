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Про спорт и десерт: новые выставки в «Горьковке»

13.22 Пятница, 3 февраля 2023
Пермский край: новости дня
До конца февраля пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на книжные выставки «Ледовые страсти» и «Начнем с десерта».

Выставка «Начнем с десерта» (12+) приурочена к Международному дню десерта. Он отмечается 10 февраля под девизом: «Жизнь слишком коротка, поэтому начинай с десерта». В экспозиции представлена литература о сладкой выпечке, желе, муссах, кремах, десертах из свежих фруктов и ягод.

В изданиях «Вкус праздника», «Самое лучшее – на десерт», «PRO десерты» собраны рецепты изысканных тортов, полезных конфет, модных пирожных и многих других разнообразных десертов.

В книгах известного кондитера Александра Селезнёва речь не только о выпечке: тортах, пирожных, кексах, но и о десертах из свежих фруктов и ягод, орехов и сухофруктов. С этими и многими другими книгами можно познакомиться в отделе естественнонаучной и технической литературы.

Отдел литературы по искусству приглашает посетить книжно-иллюстративную выставку «Ледовые страсти» (16+) ко Дню зимних видов спорта в России. В этом году он отмечается 11 февраля.

Одной из престижнейших командных игр считается хоккей, ему посвящена книга «Хоккей. Книга-тренер». Прекрасно иллюстрированное издание предлагает читателю «освоить правила, технические приемы, понять тактику хоккея, узнать тонкости стратегии». Книга описывает варианты тренировочного процесса, помогает в подборе оборудования и экипировки, знакомит с историей хоккея.

Узнать поближе звезд «лучшей игры с шайбой» поможет книга «100 легендарных хоккеистов». Написанная легким слогом, она ведет дружескую беседу со своим читателем, делится восторженными впечатлениями от игры мастеров прошлого и настоящего. К каждой справке о том или ином хоккеисте (Тихонове, Кларке, Третьяке, Ягре и др.) прилагается фото и список завоеванных трофеев.

Красочное издание «Синяя птица» от Пермской краевой федерации по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью наглядно показывает, за что любят эту дисциплину, и за счет чего в свое время кубок «Синяя птица» увеличил туристическую привлекательность России.

Путеводитель «Русские горки. Склоны и трассы» будет полезен огромному числу любителей лыжного спорта: в нем читателя ждет информация о горнолыжных комплексах, базах, гостиничных комплексах – как до них добраться, по какому номеру позвонить, чем занять себя помимо катания.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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