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«Горьковка» приглашает пермяков на выставки к памятным датам

13.04 Четверг, 2 февраля 2023
Пермский край: новости дня
В пермской краевой библиотеке им. Горького открылись сразу несколько экспозиций по истории и искусству.

В читальном зале отдела редких книг работает выставка «195 лет со дня рождения Жюля Габриэля Верна (1828–1905)» (16+).

Произведения известного французского писателя выпущены крупными издательствами разных стран. Посетители познакомятся с изданиями «Un billet de loterie le numero 9672» (1886) и «Cinq semaines en ballon. Voyage de decouvertes en Afrique» (1867), которые напечатаны известным французским книгоиздателем XIX века Пьер-Жюлем Этцелем. На выставке представлены два издания Детгиза: «Верн, Робур-завоеватель» (1943) и «Доктор Окс» (1944), они выпущены в рамках серии «Библиотека приключений и научной фантастики». Еще одно интересное издание – «Dwadziescia tysiecy mil podmorskiej zeglugi»(1907) создано варшавским издательством Йозефа Сикорского. Эти и другие раритетные книги можно увидеть до конца марта.

Выставка «Мы здесь, в Сталинграде, клянемся стоять...» (16+) в холле первого этажа приурочена к 80-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (16+).

В экспозиции исторические и художественные издания, рассказывающие о Сталинградской битве, атласы, журналы, книги, посвященные героям и истории Сталинградской битвы, воспоминания участников боевых действий с обеих сторон, документы, хроника событий. «Наибольший интерес могут вызвать книга С. Алексеева «Сталинградское сражение», монография Самсонова «Сталинградская битва», двухтомное издание «Сталинградская битва: Хроника, факты, люди», а также «Сталинградская эпопея: Материалы НКВД СССР и военной цензуры Центрального архива ФСБ РФ». Выставка будет интересна историкам, студентам и всем, кто интересуется историей Великой отечественной войны», - рассказали организаторы.

«На крыльях детства: выставка к 150-летию Михаила Пришвина открыта в отделе литературы по искусству (16+).

Издание 2003 года из серии ЖЗЛ помогает в изучении биографии юбиляра. Автор исследования пришвинской судьбы Алексей Варламов пытается развенчать легенду о Пришвине-знатоке природы и показать настоящим: противоречивым, сложным, едким, многогранным, как каждый человек. Многие читатели познакомились с творчеством Пришвина благодаря повести «Кладовая солнца». Ее и другие пришвинские повести и рассказы для детей поможет вспомнить двухтомник «М. М. Пришвин. Избранные произведения» 1972 года. Дополняют выставку статьи из периодических изданий.

«Перевод души»: выставка к 80-летию Людмилы Улицкой посвящена писателю, сценаристу, лауреату множества литературных премий (16+).

В автобиографическом сборнике рассказов и эссе «Священный мусор» писательница откровенно рассуждает о себе, мире и книгах как о неприкосновенном сосуде, состоящем из опыта, мыслей и знаний. Похожим образом устроен «Бумажный театр. Непроза» - сборник из-за включенных дневниковых записей будет любопытен читателю, желающему прочитать что-то новенькое у любимого автора. На выставке есть лучшие книги автора: экранизированный в 2005 году Юрием Грымовым «Казус Кукоцкого»; многоголосый «Даниэль Штайн, переводчик»; посвященный поколению шестидесятников-диссидентов «Зеленый шатер», повесть «Сквозная линия»; роман-притча, отчасти основанный на истории семьи Улицкой «Лестница Якова».

Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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