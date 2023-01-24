Возрастное ограничение 18+
В Пермском крае снижаются долги по заработной плате
Пермский край: новости дня
В 2022 году на исполнении в структурных подразделениях Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось более 5 тысяч исполнительных производств о взыскании долгов по заработной плате.
По сравнению с 2021 годом общая сумма задолженности прикамских предприятий и организаций сократилась на 45 млн рублей. В результате применения мер принудительного исполнения взыскателям возвращено более 81 млн рублей.
Так, в минувшем году отделением судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю взыскано с ООО «Яйвинский жилищно-коммунальный сервис» более 6 млн рублей задолженности по заработной плате. 96 взыскателей получили свои честно заработанные деньги благодаря принятию своевременных мер по наложению ареста на дебиторскую задолженность организации-должника.
По сравнению с 2021 годом общая сумма задолженности прикамских предприятий и организаций сократилась на 45 млн рублей. В результате применения мер принудительного исполнения взыскателям возвращено более 81 млн рублей.
Так, в минувшем году отделением судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю взыскано с ООО «Яйвинский жилищно-коммунальный сервис» более 6 млн рублей задолженности по заработной плате. 96 взыскателей получили свои честно заработанные деньги благодаря принятию своевременных мер по наложению ареста на дебиторскую задолженность организации-должника.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Проезд в Академическом получил имя первого главного государственного санврача Свердловской области
24 января 2023
24 января 2023