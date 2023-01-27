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Росреестр Прикамья разъясняет, что делать, если дом снесен, а налог начисляют

12.48 Пятница, 27 января 2023
Пермский край: новости дня
Сегодня Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) содержит тысячи различных объектов. При этом на земельных участках граждан могут находиться объекты недвижимости, не подлежащие восстановлению. Также объект может уже и не существовать.

Необходимо ли что-то делать в такой ситуации, спрашивают пермяки.

На вопрос отвечает начальник отдела ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Шафранова: «Эти объекты недвижимости необходимо снять с кадастрового учета и прекратить право собственности на них, - объясняет Елена Петровна. - Если право собственности зарегистрировано, но постройка снесена, разрушена или сгорела, необходимо обратиться к кадастровому инженеру и составить акт обследования об отсутствии объекта недвижимости. Акт представить вместе с заявлением в Росреестр. Обратиться можно лично в ближайший офис МФЦ или подать документы на официальном сайте Росреестра в электронной форме».

Для чего это необходимо?

До обращения в Росреестр постройка будет числиться в ЕГРН как актуальная, а собственнику будут начислять налог, поскольку он несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Объект признается существующим, если право на него зарегистрировано в ЕГРН, поэтому придется уплачивать налог, в том числе за несуществующий объект, если процедура его ликвидации не завершена.

Важно. Если право собственности на недвижимость не было зарегистрировано, но объект был поставлен на кадастровый учет, необходимо обратиться в муниципалитет по месту нахождения недвижимости. Орган местного самоуправления подготовит акт осмотра объекта и направит документы в Росреестр для снятия его с учета.

После завершения всех процедур налоги начисляться не будут.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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