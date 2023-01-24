В 2022 году каждый 10-й житель Пермского края не имел права пересекать границу из-за наличия долга

Марина Осипова © Вечерние ведомости

За 2022 год судебными приставами Пермского края вынесено более 262 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы Российской Федерации. По сравнению с 2021 годом количество невыездных увеличилось на 14%.Применение данной меры позволило взыскать долги на общую сумму около 787 млн рублей, что на 15% больше, чем годом ранее.На конец года действовало более 91 тысяч вынесенных постановлений, из них более 12 тысяч в отношении должников по алиментам. Срок действия ограничения составляет 6 месяцев с момента вынесения.Напомним, что сегодня пермяки могут самостоятельно отслеживать свой статус у судебных приставов, проверяя в режиме онлайн наличие задолженностей и действующих ограничений, в том числе на выезд за пределы РФ.На Едином портале госуслуг функционирует суперсервис Федеральной службы судебных приставов «Цифровое исполнительное производство», который позволяет должникам и взыскателям получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства, а также направлять должностным лицам Службы заявления, ходатайства, объяснения и жалобы в электронной форме.Например, с помощью сервиса должники могут вернуть излишне удержанные денежные средства, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. Взыскатели могут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу об имуществе должника, повторно направить исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника и многое другое.