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Музей «Уралкалия» вошел в ТОП-10 корпоративных музеев России

15.44 Четверг, 26 января 2023
Пермский край: новости дня
Музейно-выставочный центр «Уралкалия» вошел в ТОП-10 первого рейтинга Всероссийского конкурса «Корпоративный музей», в котором принимали участие проекты 112 корпоративных музеев со всей страны. Рейтинг был составлен по итогам четырех сезонов в период с 2018 по 2022 годы. Конкурс проходил при поддержке Министерства культуры РФ и Российского комитета Международного совета музеев.

Музей компании стал лауреатом в номинации «Развитие кадрового потенциала» с проектом «Я б в калийщики пошел», а также в номинации «Общественное признание», в которой голосовали посетители сайта конкурса. Корпоративный музей «Уралкалия» также был отмечен в числе лучших в номинации «Открытие года» с проектом «Рожденный солью: здесь вся соль - здесь вся суть!».

Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:
«Высокая оценка корпоративного музея «Уралкалия» подтверждает его уникальность и общественную значимость не только для жителей Березников и Соликамска, но и всей страны. Наш музей - единственный в России, где можно ознакомиться с историей Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а также зарождения и развития калийной промышленности».

Музей калийной промышленности в Соликамске был открыт в 1933 году, обновлен в 2021-м. Площадь выставочного пространства составляет 450 кв. м, общий фонд экспонатов - 23 000 единиц хранения. В музее представлено около 1 000 уникальных экспонатов, шесть авторских диорам и инсталляций, 20 мультимедийных комплексов.

Музей «Уралкалия» в Березниках был открыт в 1993 году, обновлен в 2013 году. На площади в 524 кв. м представлены коллекции маркшейдерского и геологического оборудования, палеонтологические и геологические собрания, исторические документы, макеты с мультимедийными инсталляциями и виртуальной реальностью.

Сегодня музейно-выставочный центр «Уралкалия» - это современная площадка для интерактивных профориентационных мероприятий, презентаций, видеолекций, корпоративных мероприятий в формате квестов, мастер-классов, экскурсий и семейных игровых программ.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости
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