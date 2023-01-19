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Президент России поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

15.35 Четверг, 26 января 2023
Пермский край: новости дня
Президент Российской Федерации Владимир Путин подержал инициативу вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи, озвученную во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Глава государства считает, что в перспективе будет возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако, по словам Владимира Путина, в современных условиях не так просто осуществить эту идею.

«Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно», –отреагировал Владимир Путин на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году.

«Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим», – добавил президент. При этом он подчеркнул, что не все зависит от желания властей. «Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно», – сказал он. Президент также подчеркнул, что поддержка региональных властей организации такого мероприятия важна, «но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра».

Глава государства отметил, что Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском. «Мы так и сделаем в следующий раз. За идею спасибо», – заключил он, пообещав привлечь к организации мероприятия и саму девушку, которая изъявила желание работать волонтером на фестивале.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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