Возрастное ограничение 18+
Росреестр посчитал, какие регионы популярны у пермяков
Пермский край: новости дня
Жители Прикамья активно покупают недвижимость в других регионах Российской Федерации. В течение 2022 года в Пермском крае было заключено 4819 сделок с недвижимостью, расположенной в других регионах. Это на 3,6% больше, чем в 2021 году.
«Граждане, проживая в одном регионе, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом. Экстерриториальные сделки, действительно, очень востребованы благодаря удобству, ведь люди экономят свои ресурсы — время и денежные средства», — отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Пьянкова.
В основном пермяки приобретают недвижимость в Краснодарском крае, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в соседней Удмуртии и Свердловской области. Безусловным лидером является Краснодарский край, именно туда, где тепло и море близко, хотят переехать жители нашего сурового региона.
В Пермском крае чаще всего покупают жилье жители Челябинской области, Башкирии и Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Свердловской области, а также Москвы и Московской области.
И это неудивительно. В последние годы, в преддверии 300-летия краевой столицы, проведена масштабная работа по реконструкции общественных пространств, благоустройству территорий, реставрации объектов культурного наследия, строительству объектов социальной инфраструктуры, модернизации общественного транспорта и так далее. Город заметно преобразился и заявил о себе как о динамично развивающемся
мегаполисе.
В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию проводит территориальное Управление Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости. Процедура проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приёма документов.
Учётно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и при обычном способе подачи документов для учета и регистрации: при подаче документов через многофункциональный центр - 7 рабочих дней для кадастрового учета; 9 рабочих дней для регистрации права собственности; 12 рабочих дней для одновременной процедуры кадастрового учёта и регистрации прав.
Однако в Пермском крае эти сроки существенно сокращены и составляют от одного до трех рабочих дней при условии предоставления заявителем качественного пакета документов.
«Граждане, проживая в одном регионе, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом. Экстерриториальные сделки, действительно, очень востребованы благодаря удобству, ведь люди экономят свои ресурсы — время и денежные средства», — отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Пьянкова.
В основном пермяки приобретают недвижимость в Краснодарском крае, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в соседней Удмуртии и Свердловской области. Безусловным лидером является Краснодарский край, именно туда, где тепло и море близко, хотят переехать жители нашего сурового региона.
В Пермском крае чаще всего покупают жилье жители Челябинской области, Башкирии и Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Свердловской области, а также Москвы и Московской области.
И это неудивительно. В последние годы, в преддверии 300-летия краевой столицы, проведена масштабная работа по реконструкции общественных пространств, благоустройству территорий, реставрации объектов культурного наследия, строительству объектов социальной инфраструктуры, модернизации общественного транспорта и так далее. Город заметно преобразился и заявил о себе как о динамично развивающемся
мегаполисе.
В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию проводит территориальное Управление Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости. Процедура проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приёма документов.
Учётно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и при обычном способе подачи документов для учета и регистрации: при подаче документов через многофункциональный центр - 7 рабочих дней для кадастрового учета; 9 рабочих дней для регистрации права собственности; 12 рабочих дней для одновременной процедуры кадастрового учёта и регистрации прав.
Однако в Пермском крае эти сроки существенно сокращены и составляют от одного до трех рабочих дней при условии предоставления заявителем качественного пакета документов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Книгу про отсталость России презентуют в Ельцин Центре
25 января 2023
25 января 2023
Крупнейший банк Крыма заходит в Екатеринбург
17 января 2023
17 января 2023