Росреестр посчитал, какие регионы популярны у пермяков

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жители Прикамья активно покупают недвижимость в других регионах Российской Федерации. В течение 2022 года в Пермском крае было заключено 4819 сделок с недвижимостью, расположенной в других регионах. Это на 3,6% больше, чем в 2021 году.«Граждане, проживая в одном регионе, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом. Экстерриториальные сделки, действительно, очень востребованы благодаря удобству, ведь люди экономят свои ресурсы — время и денежные средства», — отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Пьянкова.В основном пермяки приобретают недвижимость в Краснодарском крае, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в соседней Удмуртии и Свердловской области. Безусловным лидером является Краснодарский край, именно туда, где тепло и море близко, хотят переехать жители нашего сурового региона.В Пермском крае чаще всего покупают жилье жители Челябинской области, Башкирии и Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Свердловской области, а также Москвы и Московской области.И это неудивительно. В последние годы, в преддверии 300-летия краевой столицы, проведена масштабная работа по реконструкции общественных пространств, благоустройству территорий, реставрации объектов культурного наследия, строительству объектов социальной инфраструктуры, модернизации общественного транспорта и так далее. Город заметно преобразился и заявил о себе как о динамично развивающемсямегаполисе.В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию проводит территориальное Управление Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости. Процедура проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приёма документов.Учётно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и при обычном способе подачи документов для учета и регистрации: при подаче документов через многофункциональный центр - 7 рабочих дней для кадастрового учета; 9 рабочих дней для регистрации права собственности; 12 рабочих дней для одновременной процедуры кадастрового учёта и регистрации прав.Однако в Пермском крае эти сроки существенно сокращены и составляют от одного до трех рабочих дней при условии предоставления заявителем качественного пакета документов.