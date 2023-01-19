В Пермском крае существенно возросло количество попыток пронести в суды запрещенные предметы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

329 опасных предметов изъяли судебные пристав по ОУПДС ГУФССП России по Пермскому краю у посетителей судов и мировых участков. Среди них одно травматическое оружие, 5 электрошоковых устройств, колюще-режущие предметы и легковоспламеняющиеся жидкости. Все они входят в список объектов, запрещенных к проносу в государственные учреждения, и угрожают безопасности сотрудникам суда и его визитерам.Чаще всего на вопрос судебного пристава о наличии запрещенных предметов граждане отвечают отрицательно. Только благодаря усиленному контролю на входе в здания судов удается не допустить присутствия в суде вооруженного человека.Так, у 56-летней посетительницы Добрянского городского суда при осмотре были найдены складной нож «бабочка» и электрошокер. Несмотря на то, что женщину предупреждали об административной ответственности за нарушение правил, установленных в здании государственного органа власти, она все равно попыталась пронести внутрь опасные предметы.Также в минувшем году было задержано 3 человека, пытавшихся пронести в суд подозрительные вещества. Экспертиза установила, что все они являются наркотическими и запрещены на территории Российской Федерации.Стоит отметить, что пермяки стали чаще приходить в суд с представляющими опасность предметами. По сравнению с 2021 годом количество попыток проносов увеличилось более чем в 2 раза. Напоминаем, что за умышленный обман и намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов нарушителям грозит административная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ "Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила".