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Арендаторы могут подать заявку на продление аренды земельного участка до 1 марта

12.39 Среда, 25 января 2023
Пермский край: новости дня
Возможность подачи заявления о продлении договора аренды земельного участка ограничена сроком до 1 марта 2023 года, и у арендаторов остается не так много времени.

До этого времени арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе потребовать продление договора аренды на срок до 3 лет.

Это возможно при наличии следующих условий:
1) на дату обращения арендатора с указанным требованием срок действия договора аренды земельного участка не истек либо арендодателем не заявлено в суд требование о расторжении данного договора аренды;
2) на дату обращения арендатора с указанным требованием у уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка.

При этом не имеет значения, заключен ли договор аренды на торгах или без проведения торгов, есть или нет задолженность по арендной плате.

Напоминаем, что с 1 января 2023 года размер государственной пошлины за государственную регистрацию соглашения об изменении договора аренды для физических лиц составляет 350 рублей, для организаций - 1000 рублей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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