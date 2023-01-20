В Пермском крае будут оценены 2 миллиона объектов капитального строительства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2023 году в Пермском крае будет проведена государственная кадастровая оценка порядка 2 млн объектов капитального строительства - зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машиномест, актуальные сведения о которых содержит Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).«Стоимость объектов капитального строительства в 2023 году будет переоценена на территории всей Российской Федерации, - отмечает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - В прошлом году массовой оценке подверглись земельные участки. К концу года будет собрана полная база данных для получения качественной оценки объектов недвижимости по всей России, и в том числе в Пермском крае. Государственная оценка недвижимости необходима в сделках купли-продажи, оформлении ипотеки, для расчета налога на имущество, госпошлины при судебных спорах, наследовании».Решение о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки принято Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в феврале 2022 года.Полномочиями по определению кадастровой стоимости наделено государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края». Результаты определения кадастровой стоимости утверждаются актом краевого министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности.«На этапе согласования результатов государственной кадастровой оценки в течение 30 календарных дней любое заинтересованное лицо может представить свои замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, - отмечает Ольга Исмагилова, начальник отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Управления, - поэтому мы рекомендуем отслеживать эту процедуру на сайте ЦТИ».Результаты государственной кадастровой оценки 2023 года будут применяться для налогообложения с 1 января 2024 года.Если в течение 2023 года правообладатели объектов недвижимости будут уточнять характеристики своих объектов и вносить сведения в ЕГРН, кадастровая стоимость этих объектов капитального строительства также будет применяться для налогообложения с 1 января 2024 года.Дополнительно см. Приказ минимущества Пермского края от 24.02.2022 № 31-02-1-4-284 «О проведении государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машиномест на территории Пермского края в 2023 году». Кадастровая стоимость определяется в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке.К сведению. Сайт ГБУ «ЦТИ Пермского края»: https://ctipk.ru/.