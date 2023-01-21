Ключи от своих квартир в Перми получили 23 выпускника детских домов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Начало 2023 года ознаменовалось для 23-х бывших воспитанников детских домов радостным событием — молодые люди получили долгожданное жилье. Справить новоселье в своих квартирах детям-сиротам удалось благодаря сдаче в эксплуатацию новостроек в Перми.Ключи от квартир вручались собственникам под бдительным контролем судебных приставов межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.К сожалению, положенное по закону жилье взыскатели получили уже после истечения срока для добровольного исполнения. В соответствии с действующим законодательством судебным приставом-исполнителем в отношении администрации г. Перми неоднократно применялись штрафные санкции.Отметим, что по закону жилье должно предоставляться всем выпускникам детских домов, однако многим из них приходится добиваться положенных квадратных метров в судебном порядке. Учитывая, что защита прав несовершеннолетних — одно из приоритетных направлений, судебными приставами Пермского края прилагаются все усилия для исполнения судебных решений, вынесенных в интересах детей.