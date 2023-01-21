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Ключи от своих квартир в Перми получили 23 выпускника детских домов
Пермский край: новости дня
Начало 2023 года ознаменовалось для 23-х бывших воспитанников детских домов радостным событием — молодые люди получили долгожданное жилье. Справить новоселье в своих квартирах детям-сиротам удалось благодаря сдаче в эксплуатацию новостроек в Перми.
Ключи от квартир вручались собственникам под бдительным контролем судебных приставов межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.
К сожалению, положенное по закону жилье взыскатели получили уже после истечения срока для добровольного исполнения. В соответствии с действующим законодательством судебным приставом-исполнителем в отношении администрации г. Перми неоднократно применялись штрафные санкции.
Отметим, что по закону жилье должно предоставляться всем выпускникам детских домов, однако многим из них приходится добиваться положенных квадратных метров в судебном порядке. Учитывая, что защита прав несовершеннолетних — одно из приоритетных направлений, судебными приставами Пермского края прилагаются все усилия для исполнения судебных решений, вынесенных в интересах детей.
Ключи от квартир вручались собственникам под бдительным контролем судебных приставов межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.
К сожалению, положенное по закону жилье взыскатели получили уже после истечения срока для добровольного исполнения. В соответствии с действующим законодательством судебным приставом-исполнителем в отношении администрации г. Перми неоднократно применялись штрафные санкции.
Отметим, что по закону жилье должно предоставляться всем выпускникам детских домов, однако многим из них приходится добиваться положенных квадратных метров в судебном порядке. Учитывая, что защита прав несовершеннолетних — одно из приоритетных направлений, судебными приставами Пермского края прилагаются все усилия для исполнения судебных решений, вынесенных в интересах детей.
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