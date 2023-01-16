В Пермском ГАТУ стартует приемная кампания

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 23 января, стартует приемная кампания в Пермском аграрно-технологическом университете. Подать документы на поступление в один из крупнейших вузов Пермского края и флагман высшего образования в сфере агротехнологий в России можно уже сейчас.С сегодняшнего дня в главном корпусе университета можно подать заявление на направления подготовки по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Подать заявление на поступление могут:- Абитуриенты, имеющие среднее общее образование (11 классов) с действующими результатами ЕГЭ. Результаты ЕГЭ действительны 4 года (для поступающих в 2023 году – результаты не ранее 2019 года).- Абитуриенты, имеющие профессиональное образование (начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее образование) могут предоставить результаты ЕГЭ и/или имеют право сдать внутривузовский экзамен по профильным предметам (лица, имеющие высшее образование, могут выбрать для сдачи внутри вуза общеобразовательные предметы).Документы, необходимые для подачи заявления о поступлении: паспорт, СНИЛС, документ об образовании, фотографии 3х4.Подать заявление о поступлении можно онлайн на сайте https://portal.psaa.ru/app/admission#/.Пермский ГАТУ – возможность получить достойное образование и уверенность в будущем трудоустройстве. Аграрные профессии интересны, стабильны и имеют хорошие перспективы в будущем. Внедрение современных технологий в отрасль способствует ее развитию. Агропромышленная отрасль сегодня активно развивается, хозяйства и предприятия модернизируются очень высокими темпами, а это значит, что нужны новые подходы в управлении и молодые кадры, которые могут оперативно реагировать на все изменения, происходящие в экономике страны и мира.Подробная информация для абитуриентов на сайте https://pgatu.ru/candidate/. Задать вопросы, касающиеся приемной кампании на 2023-2024 год, можно по адресу: г. Пермь, улица Петропавловская, 23 (Управление по работе с абитуриентами и выпускниками), а также по телефону +7(342)217-98-17 и электронной почте priemkom@pgatu.ru.