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Жительница Пермского края выплатила многотысячный долг после ареста автомобиля AUDI Q5
Пермский край: новости дня
При деятельной помощи взыскателя судебные приставы оперативно арестовали имущество неплательщицы. За несколько лет на руководящей должности гражданка слишком вольно обращалась с вверенными ей финансами и незаконно присвоила порядка 770 тыс. рублей.
Судом было установлено, что жительница г. Добрянки после назначения директором АНО ДПО «Центр технического обучения» неоднократно выписывала себе компенсацию за пользование личным автомобилем, премии и материальную помощь. Кроме того, гражданка заключила сама с собой договор займа денежных средств. Все эти документы были оформлены с нарушениями процедуры согласования с собранием учредителей некоммерческой организации. Недоимки вскрылись при смене руководства, необоснованные перечисления на личный счет экс-управляющей были зафиксированы в бухгалтерской программе и подтверждались анализом банковского счета. Сторона, понесшая финансовые убытки, через суд потребовала от бывшей сотрудницы возместить их полностью. Слуги Фемиды удовлетворили иск юридического лица к гражданке и обязали последнюю выплатить неправомерно изъятые средства.
Исполнительный лист о взыскании задолженности в размере 770 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Для уточнения имущественного положения должницы сотрудники ведомства направили запросы в регистрирующие органы. Согласно ответу из краевого ГИБДД, гражданка являлась собственницей автомашины AUDI Q5. Но проинформированная о возбуждении исполнительного производства автоледи скрывала свое имущество от правоохранителей.
Представители взыскателя сообщили судебному приставу-исполнителю, что кроссовер часто видят припаркованным рядом с новым местом работы неплательщицы в краевой столице. Работники органа принудительного исполнения незамедлительно направили коллегам в г. Пермь поручение о наложении ареста на транспортное средство. После оформления всех процессуальных документов автомобиль был изъят и передан на ответственное хранение взыскателю. Испугавшись принудительной реализации имущества, собственница иномарки внесла на депозитный счет отдела судебных приставов всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Судом было установлено, что жительница г. Добрянки после назначения директором АНО ДПО «Центр технического обучения» неоднократно выписывала себе компенсацию за пользование личным автомобилем, премии и материальную помощь. Кроме того, гражданка заключила сама с собой договор займа денежных средств. Все эти документы были оформлены с нарушениями процедуры согласования с собранием учредителей некоммерческой организации. Недоимки вскрылись при смене руководства, необоснованные перечисления на личный счет экс-управляющей были зафиксированы в бухгалтерской программе и подтверждались анализом банковского счета. Сторона, понесшая финансовые убытки, через суд потребовала от бывшей сотрудницы возместить их полностью. Слуги Фемиды удовлетворили иск юридического лица к гражданке и обязали последнюю выплатить неправомерно изъятые средства.
Исполнительный лист о взыскании задолженности в размере 770 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Для уточнения имущественного положения должницы сотрудники ведомства направили запросы в регистрирующие органы. Согласно ответу из краевого ГИБДД, гражданка являлась собственницей автомашины AUDI Q5. Но проинформированная о возбуждении исполнительного производства автоледи скрывала свое имущество от правоохранителей.
Представители взыскателя сообщили судебному приставу-исполнителю, что кроссовер часто видят припаркованным рядом с новым местом работы неплательщицы в краевой столице. Работники органа принудительного исполнения незамедлительно направили коллегам в г. Пермь поручение о наложении ареста на транспортное средство. После оформления всех процессуальных документов автомобиль был изъят и передан на ответственное хранение взыскателю. Испугавшись принудительной реализации имущества, собственница иномарки внесла на депозитный счет отдела судебных приставов всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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