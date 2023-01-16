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Жительница Пермского края выплатила многотысячный долг после ареста автомобиля AUDI Q5

10.57 Понедельник, 23 января 2023
Пермский край: новости дня
При деятельной помощи взыскателя судебные приставы оперативно арестовали имущество неплательщицы. За несколько лет на руководящей должности гражданка слишком вольно обращалась с вверенными ей финансами и незаконно присвоила порядка 770 тыс. рублей.

Судом было установлено, что жительница г. Добрянки после назначения директором АНО ДПО «Центр технического обучения» неоднократно выписывала себе компенсацию за пользование личным автомобилем, премии и материальную помощь. Кроме того, гражданка заключила сама с собой договор займа денежных средств. Все эти документы были оформлены с нарушениями процедуры согласования с собранием учредителей некоммерческой организации. Недоимки вскрылись при смене руководства, необоснованные перечисления на личный счет экс-управляющей были зафиксированы в бухгалтерской программе и подтверждались анализом банковского счета. Сторона, понесшая финансовые убытки, через суд потребовала от бывшей сотрудницы возместить их полностью. Слуги Фемиды удовлетворили иск юридического лица к гражданке и обязали последнюю выплатить неправомерно изъятые средства.

Исполнительный лист о взыскании задолженности в размере 770 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Для уточнения имущественного положения должницы сотрудники ведомства направили запросы в регистрирующие органы. Согласно ответу из краевого ГИБДД, гражданка являлась собственницей автомашины AUDI Q5. Но проинформированная о возбуждении исполнительного производства автоледи скрывала свое имущество от правоохранителей.

Представители взыскателя сообщили судебному приставу-исполнителю, что кроссовер часто видят припаркованным рядом с новым местом работы неплательщицы в краевой столице. Работники органа принудительного исполнения незамедлительно направили коллегам в г. Пермь поручение о наложении ареста на транспортное средство. После оформления всех процессуальных документов автомобиль был изъят и передан на ответственное хранение взыскателю. Испугавшись принудительной реализации имущества, собственница иномарки внесла на депозитный счет отдела судебных приставов всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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