Возрастное ограничение 18+

Жители Пермского края неохотно возвращают долги и подвергают себя дополнительным санкциям

10.07 Пятница, 20 января 2023
Пермский край: новости дня
В 2022 году в Пермском крае более 640 миллионов рублей исполнительского сбора заплатили физические и юридические лица за несвоевременное исполнение судебных решений и актов иных уполномоченных органов. Данные денежные средства пополнили бюджет.

Согласно статистике, по сравнению с 2021 годом пермяки менее охотно избавлялись от долгов. Так, в добровольном порядке погашены задолженности в рамках 265 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 2 млрд 162 млн рублей, что на 26% меньше, чем годом ранее. Тем самым граждане избавили себя от применения к ним принудительных мер, связанных не только со взысканием исполнительского сбора, но и со списанием денежных средств с расчетных счетов, арестом имущества, привлечением к административной и уголовной ответственности, ограничением права выезда за пределы страны и т.д.

Всего в 2022 году на исполнении находилось более 2 млн 680 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 144 млрд рублей. Таким образом, только 9% должников избежали принудительных мер благодаря своевременному исполнению обязательств.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На поддержку семей с детьми в Свердловской области направят 51 млрд рублей
12 января 2023
Резко выросло количество выявлений дефектов свердловского картофеля
19 января 2023
В Верхней Салде вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью
19 января 2023
Нового штамма коронавируса боятся только 10% екатеринбуржцев
16 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:07 Жители Пермского края неохотно возвращают долги и подвергают себя дополнительным санкциям
13:06 Ученые Пермского Политеха изучили «поведение» легкого материала для теплоизоляции зданий
09:53 В 2022 году 156 нуждающихся пермяков обеспечены жильем
19:46 Пермский край отправил самую крупную с начала года партию гуманитарной помощи на территорию СВО
19:21 Губернатор Прикамья и глава Минстроя России провели рабочую встречу
19:20 За год в Прикамье заключено контрактов ГЧП на 45 миллиардов
19:17 Аграрии Прикамья в 2022 году закупили рекордные за последние годы объемы минудобрений
12:53 Алгоритмы ученых Пермского Политеха автоматизируют управление оборудованием на нефтедобывающих объектах
11:08 В Пермском крае судебные приставы обязали районную администрацию обеспечить оказание услуг в электронной форме
10:33 «Уралкалий» помог приобрести винтовку для биатлонистки из Березников
17:06 Росреестр Прикамья разъясняет, может ли гражданин-должник выехать за пределы Российской Федерации
13:09 Ученые Пермского Политеха разработали технологию создания чувствительных оптических устройств
10:28 В Управления ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
19:14 «Горьковка» приглашает пермяков на заседание Клуба путешественников и волонтеров
13:02 Ученые Пермского Политеха разработали экологичный клей для изготовления фанеры
10:29 В Добрянке муниципальное предприятие оштрафовано за нарушение законодательства об исполнительном производстве
14:19 Приложение разработчиков Пермского Политеха поможет правильно питаться
11:17 Под контролем судебных приставов дорога возле детского сада в Сиве оборудована «лежачими полицейскими»
13:19 В Перми 15 января откроется выставка с «ожившими» картинами Клода Моне
13:07 Ученые Пермского Политеха разработали оригинальную методику прогнозирования дебита нефтяных скважин
12:12 Судебные приставы Пермского края проводят конкурс среди журналистов
Все новости
12:31 Во Франции более миллиона человек вышли на протесты против повышения пенсионного возраста
11:45 СМИ: бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в кардиоцентр
11:31 МЧС: в Приморье крупный пожар на складе алкогольной продукции
18:00 В Москве почтили память убитых 14 лет назад адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
17:12 В Минусинске родители, державшие дочь на цепи, получили условные сроки
15:57 В Роспотребнадзоре поддержали идею о запрете продажи вейпов
15:12 Президент Казахстана Токаев распустил нижнюю палату парламента
14:59 МЧС: в Воткинске произошел пожар из-за оставленного на зарядке робота-пылесоса
14:39 В Ираке в массовой давке у стадиона погибли два человека, около 80 получили травмы
14:05 Скончался режиссер Николай Досталь
13:58 На Ставрополье против педагога кадетской школы, где ребенка били плетью, возбудили уголовное дело
12:20 В Омске мобилизованный получил шесть лет строгого режима за угрозу убить начальника
11:24 В Москве ночью горел деревянный храм, пострадал один человек
10:38 В Армении при пожаре в казарме погибли 15 военнослужащих
18:18 Белый медведь Диксон, которого выхаживают в Москве после ранения, впервые вышел на охоту
17:47 Путин: работников ОПК могут освободить от призыва на срочную службу
14:41 Володин поручил комитетам ГД рассмотреть вопрос о возможном запрете вейпов
14:21 В бурятском городе Кяхта по помойкам ходят бродячие коровы
13:35 В Южной Корее силовики провели обыски в профсоюзах по «антикоммунистическому делу»
12:15 Больше 200 миллионеров и миллиардеров из 13 стран призвали мировых лидеров срочно ввести налоги на сверхбогатство
11:28 В Амурской области 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов, возбуждено уголовное дело
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK