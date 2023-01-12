Жители Пермского края неохотно возвращают долги и подвергают себя дополнительным санкциям

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2022 году в Пермском крае более 640 миллионов рублей исполнительского сбора заплатили физические и юридические лица за несвоевременное исполнение судебных решений и актов иных уполномоченных органов. Данные денежные средства пополнили бюджет.Согласно статистике, по сравнению с 2021 годом пермяки менее охотно избавлялись от долгов. Так, в добровольном порядке погашены задолженности в рамках 265 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 2 млрд 162 млн рублей, что на 26% меньше, чем годом ранее. Тем самым граждане избавили себя от применения к ним принудительных мер, связанных не только со взысканием исполнительского сбора, но и со списанием денежных средств с расчетных счетов, арестом имущества, привлечением к административной и уголовной ответственности, ограничением права выезда за пределы страны и т.д.Всего в 2022 году на исполнении находилось более 2 млн 680 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 144 млрд рублей. Таким образом, только 9% должников избежали принудительных мер благодаря своевременному исполнению обязательств.