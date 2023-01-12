В 2022 году 156 нуждающихся пермяков обеспечены жильем

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2022 году судебные приставы добились исполнения 156 судебных решений о предоставлении жилья, из которых в 100 исполнительных производствах взыскателями выступали граждане из числа детей-сирот. Сотрудники ведомства задействовали весь доступный арсенал мер принудительного исполнения в отношении должностных лиц, чтобы добиться для нуждающихся положенных квадратных метров.Так в г. Кудымкаре судебные приставы проконтролировали выделения квартиры для гражданина с инвалидностью. В суд обратился городской прокурор, который потребовал от администрации населенного пункта выделить мужчине благоустроенное жилое помещение общей площадью не менее 28 кв.м, соответствующее санитарным и технологическим требованиям. Было установлено, что кудымкарец имеет право претендовать на заключение договора социального найма жилья, так как он относится к числу детей-сирот и ни на него, ни на его супругу не зарегистрировано недвижимое имущество. Итогом гражданского процесса стало решение суда, которое обязывало сотрудников уполномоченного органа решить жилищный вопрос.Исполнительный лист поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Глава администрации был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного решения.Перспектива уголовного наказания поспособствовала скорейшему исполнению требований исполнительного документа. Вскоре после этого мужчина вместе с представителями муниципалитета осмотрел жилплощадь, заключил контракт найма жилья и получил заветные ключи от благоустроенной квартиры. Исполнительно производство окончено фактическим исполнением.