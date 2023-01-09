Губернатор Прикамья и глава Минстроя России провели рабочую встречу

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Основной темой совещания в Минстрое РФ стали итоги работы стройкомплекса Прикамья и реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом Владимиром Путиным.На 1 января 2023 года в регионе за год введено 1,9 млн. кв. метров жилья. «Сегодня крайне важно не сбавлять темп строительства. В Пермском крае показатели по вводу жилья в этом году значительно выросли, по сравнению с прошлогодними практически на 43,6%», –отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.При этом регион ставит перед собой новые задачи. Ведется масштабная работа по строительству домов для переселения граждан из аварийного жилья не только в краевой столице, но и в других территориях. Уже построены дома в Краснокамске, Губахе, Барде и Кудымкаре. «Всего планируется вести такое строительство в 20 муниципалитетах, у застройщиков для расселения будет выкуплено более 120 тыс. кв. метров жилья», – акцентировал Дмитрий Махонин.Особое внимание уделяется восстановлению прав участников долевого строительства. За год из единого реестра долгостроев исключено 23 объекта, а с 2019 года в крае восстановлены права свыше 2,1 тысячи человек.С опережением ведется реконструкция водовода в с. Крылово Осинского округа в рамках федерального проекта «Чистая вода». По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» завершены работы по благоустройству 244 общественных и дворовых территорий.Дмитрий Махонин и Ирек Файзуллин обсудили планы региона в рамках программы модернизации коммунальной сферы на 2023-2027 годы, а также мероприятия по благоустройству общественных пространств в рамках празднования 300-летия Перми.