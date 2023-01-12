За год в Прикамье заключено контрактов ГЧП на 45 миллиардов

Марина Тушина © Вечерние ведомости

В Прикамье реализуется 108 таких проектов на условиях ГЧП. Общий объем инвестиций превышает 88 млрд рублей, из них 55,9 млрд – частные средства. В сравнении с данными на начало прошлого года это в два раза больше.Чаще всего проекты ГЧП имеют социально-экономическую направленность. «Механизм государственно-частного партнерства – это возможность реализации крупных инфраструктурных проектов, которые улучшают городскую среду и делают регион комфортным для жизни», – отмечает губернатор Дмитрий Махонин.Наиболее крупные соглашения 2022 года в формате ГЧП – строительство онкоцентра в Перми и возведение пяти школ в Перми и Пермском округе, а также концессионное соглашение по реновации имущественного комплекса электротранспорта Перми. В планах - строительство Центра баскетбола и спорткомплекса в Дзержинском районе.В процессе подготовки - еще 14 предложений о концессиях от частных инвесторов. Два из них уже на стадии подписания - проект межвузовского кампуса и спортивной арены в Перми. При этом на строительство студенческого кампуса мирового уровня Прикамье получит софинансирование правительства РФ.Узнать об актуальных проектах в сфере ГЧП, а также мерах поддержки инвесторов и лучших практиках можно в разделе «Государственно-частное партнерство» на официальном сайте минэка Пермского края.