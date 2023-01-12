Возрастное ограничение 18+

За год в Прикамье заключено контрактов ГЧП на 45 миллиардов

19.20 Среда, 18 января 2023
Пермский край: новости дня
В Прикамье реализуется 108 таких проектов на условиях ГЧП. Общий объем инвестиций превышает 88 млрд рублей, из них 55,9 млрд – частные средства. В сравнении с данными на начало прошлого года это в два раза больше.

Чаще всего проекты ГЧП имеют социально-экономическую направленность. «Механизм государственно-частного партнерства – это возможность реализации крупных инфраструктурных проектов, которые улучшают городскую среду и делают регион комфортным для жизни», – отмечает губернатор Дмитрий Махонин.

Наиболее крупные соглашения 2022 года в формате ГЧП – строительство онкоцентра в Перми и возведение пяти школ в Перми и Пермском округе, а также концессионное соглашение по реновации имущественного комплекса электротранспорта Перми. В планах - строительство Центра баскетбола и спорткомплекса в Дзержинском районе.

В процессе подготовки - еще 14 предложений о концессиях от частных инвесторов. Два из них уже на стадии подписания - проект межвузовского кампуса и спортивной арены в Перми. При этом на строительство студенческого кампуса мирового уровня Прикамье получит софинансирование правительства РФ.

Узнать об актуальных проектах в сфере ГЧП, а также мерах поддержки инвесторов и лучших практиках можно в разделе «Государственно-частное партнерство» на официальном сайте минэка Пермского края.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Тушина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На поддержку семей с детьми в Свердловской области направят 51 млрд рублей
12 января 2023
Число вакансий с ежедневными выплатами выросло в Свердловской области
13 января 2023
Рост числа погибших в пожарах фиксируют в Свердловской области
16 января 2023
На развитие сельских территорий в Свердловской области направят 550 млн рублей
18 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
19:21 Губернатор Прикамья и глава Минстроя России провели рабочую встречу
19:20 За год в Прикамье заключено контрактов ГЧП на 45 миллиардов
19:17 Аграрии Прикамья в 2022 году закупили рекордные за последние годы объемы минудобрений
12:53 Алгоритмы ученых Пермского Политеха автоматизируют управление оборудованием на нефтедобывающих объектах
11:08 В Пермском крае судебные приставы обязали районную администрацию обеспечить оказание услуг в электронной форме
10:33 «Уралкалий» помог приобрести винтовку для биатлонистки из Березников
17:06 Росреестр Прикамья разъясняет, может ли гражданин-должник выехать за пределы Российской Федерации
13:09 Ученые Пермского Политеха разработали технологию создания чувствительных оптических устройств
10:28 В Управления ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
19:14 «Горьковка» приглашает пермяков на заседание Клуба путешественников и волонтеров
13:02 Ученые Пермского Политеха разработали экологичный клей для изготовления фанеры
10:29 В Добрянке муниципальное предприятие оштрафовано за нарушение законодательства об исполнительном производстве
14:19 Приложение разработчиков Пермского Политеха поможет правильно питаться
11:17 Под контролем судебных приставов дорога возле детского сада в Сиве оборудована «лежачими полицейскими»
13:19 В Перми 15 января откроется выставка с «ожившими» картинами Клода Моне
13:07 Ученые Пермского Политеха разработали оригинальную методику прогнозирования дебита нефтяных скважин
12:12 Судебные приставы Пермского края проводят конкурс среди журналистов
13:37 «Флаэртиана-2023» открывает прием заявок
12:34 Басеги и Вишерский внесены в Единый государственный реестр недвижимости
12:30 Алгоритм ученых Пермского Политеха позволит автоматизировать изготовление деталей для машин и ракет
13:35 Пермский театр оперы и балета представит первую премьеру 2023 года
Все новости
18:18 Белый медведь Диксон, которого выхаживают в Москве после ранения, впервые вышел на охоту
17:47 Путин: работников ОПК могут освободить от призыва на срочную службу
14:41 Володин поручил комитетам ГД рассмотреть вопрос о возможном запрете вейпов
14:21 В бурятском городе Кяхта по помойкам ходят бродячие коровы
13:35 В Южной Корее силовики провели обыски в профсоюзах по «антикоммунистическому делу»
12:15 Больше 200 миллионеров и миллиардеров из 13 стран призвали мировых лидеров срочно ввести налоги на сверхбогатство
11:28 В Амурской области 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов, возбуждено уголовное дело
10:57 Экс-глава Владивостока получил 16 лет лишения свободы по делу о взятках
10:29 СМИ: в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу
17:34 В Ульяновске завершили расследование громкого убийства ребёнка, которое произошло 34 года назад
16:34 Путин заявил, что некоторые предприятия ОПК в России работают круглосуточно
15:30 В Красноярском крае произошел разлив 15-ти тонн нефтепродуктов, введен режим ЧС
14:52 Шойгу заявил о масштабных изменениях в ВС РФ, которые запланированы на ближайшие три года
14:12 Сенатор Клишас назвал инициативу об изъятии имущества иноагентов антиконституционной
13:49 В Челябинске контрактник получил 5 лет колонии за самоволку и уклонение от мобилизации
13:22 СК: в Мегионе после крупной коммунальной аварии возбуждено уголовное дело по статье о халатности
12:27 Во Франции загорелся склад с литиевыми батареями, жителей попросили не выходить на улицу и закрыть окна
11:48 Ставропольская прокуратура проверяет сообщения об избиении ребенка плетью в школе
10:58 «Ъ»: производители йогуртов в России опасаются сокращения производства из-за нехватки загустителей
10:23 В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, в том числе младенец
17:42 Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK