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В Пермском крае судебные приставы обязали районную администрацию обеспечить оказание услуг в электронной форме

11.08 Среда, 18 января 2023
Пермский край: новости дня
В ходе проверки реализации мероприятий национального проекта «Цифровая экономика», проведенной прокурором Сивинского муниципального округа, было установлено, что местная администрация нарушила требования действующего законодательства в части обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Внесенное представление об устранении выявленных нарушений чиновники оставили без внимания. Последовал иск в суд, по результатам рассмотрения которого бездействие администрации Сивинского муниципального округа было признано незаконным.

Исполнительный документ об обязании органа местного самоуправления обеспечить оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Глава администрации был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.

После предупреждения организация-должник приняла необходимые меры. Теперь местным жителям стало проще получать государственные и муниципальные услуги, так как они доступны в электронном виде.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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