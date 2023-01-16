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В Пермском крае судебные приставы обязали районную администрацию обеспечить оказание услуг в электронной форме
Пермский край: новости дня
В ходе проверки реализации мероприятий национального проекта «Цифровая экономика», проведенной прокурором Сивинского муниципального округа, было установлено, что местная администрация нарушила требования действующего законодательства в части обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Внесенное представление об устранении выявленных нарушений чиновники оставили без внимания. Последовал иск в суд, по результатам рассмотрения которого бездействие администрации Сивинского муниципального округа было признано незаконным.
Исполнительный документ об обязании органа местного самоуправления обеспечить оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Глава администрации был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.
После предупреждения организация-должник приняла необходимые меры. Теперь местным жителям стало проще получать государственные и муниципальные услуги, так как они доступны в электронном виде.
Внесенное представление об устранении выявленных нарушений чиновники оставили без внимания. Последовал иск в суд, по результатам рассмотрения которого бездействие администрации Сивинского муниципального округа было признано незаконным.
Исполнительный документ об обязании органа местного самоуправления обеспечить оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Глава администрации был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.
После предупреждения организация-должник приняла необходимые меры. Теперь местным жителям стало проще получать государственные и муниципальные услуги, так как они доступны в электронном виде.
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