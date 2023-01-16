«Уралкалий» помог приобрести винтовку для биатлонистки из Березников

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По инициативе депутата Законодательного собрания Прикамья Андрея Силаева компания «Уралкалий» оказала финансовую поддержку спортивной школе «Летающий лыжник» для приобретения инвентаря для 17-летней биатлонистки Вероники Путиловой. Винтовка уже вручена юной спортсменке.Представительница параспорта входит в состав сборной России по лыжным гонкам и биатлону. В прошлом сезоне она одержала три победы в первенствах России: одну в лыжных гонках и две в биатлонных дисциплинах. Из-за отсутствия собственной винтовки Веронике приходилось использовать на соревнованиях оружие команд из соседних регионов.С 19 по 26 февраля в Березниках пройдет первенство России по лыжным гонкам и биатлону, где спортсменка будет представлять команду Пермского края.Андрей Силаев, депутат ЗС Пермского края, директор по безопасности ПАО «Уралкалий»: «Вручать подарки всегда приятно. Тем более, это не просто подарок, это необходимый и долгожданный для Вероники инвентарь для тренировок. Всем известно, что зачастую большую часть инвентаря спортсмены и их родители приобретают за счет собственных средств. А когда речь идет о профессиональном спорте - все это оборудование стоит недешево. Поэтому я рад, что наша компания смогла помочь. От всей души желаю Веронике удачи в спорте и в жизни».