Росреестр Прикамья разъясняет, может ли гражданин-должник выехать за пределы Российской Федерации

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Не так давно граждане России, которые оказались в сложной финансовой ситуации, получили возможность объявить себя банкротами и аннулировать свои долги. Может ли во время процедуры банкротства гражданин выехать за границу?По закону покидать пределы страны должнику может запретить только Арбитражный суд. Основаниями для такого запрета может быть предположение, что должник намерен остаться за границей или хочет затянуть процедуру, планирует поездку, чтобы скрыть имущество, денежные средства.Инициировать такой запрет могут кредиторы, арбитражный управляющий или другие участники судебного процесса. Но только судья может решить, есть ли основания для ограничения прав должника.Если судья все же примет решение запретить выезд, ограничение будет действовать до признания физического лица банкротом или до принятия решения об отказе в этом статусе. С того момента, когда судебное дело будет окончено, все долги считаются недействительными, а ограничения снимаются.Если есть уважительная причина для выезда гражданина за границу, по его ходатайству и с учетом мнения кредиторов и финансового управляющего арбитражный суд вправе досрочно отменить временное ограничение права на выезд гражданина – должника за пределы Российской Федерации.Для сведения. Решение о временном ограничении права на выезд гражданина-должника за пределы Российской Федерации принимает суд, рассматривающий дело о банкротстве (п. 3 ст. 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).