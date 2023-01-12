Возрастное ограничение 18+

Ученые Пермского Политеха разработали технологию создания чувствительных оптических устройств

13.09 Вторник, 17 января 2023
Пермский край: новости дня
Оптоволокно — это стеклянные нити, позволяющие передавать световой сигнал на большие расстояния без потерь и с высокой скоростью. Малые габариты, низкое энергопотребление, устойчивость к перепаду температур и агрессивным средам позволяют использовать кварцевые волокна для лазеров, гироскопов, передачи данных в нефтяных скважинах и даже в космосе. В связи с этим, требования к оптоволокну по прочности, радиационной стойкости, температуре эксплуатации и иным свойствам постоянно возрастают. Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из ИФМ УрО РАН города Екатеринбурга собрали экспериментальную установку, которая позволила исследовать воздействие магнитного поля на плазменную искру, движущуюся в оптическом волокне. Результаты данного исследования помогут в разработке методик формирования внутриволоконных микроскопических структур, на основе которых можно создавать чувствительные оптические датчики или рассеиватели излучения.

Исследование опубликовано в журнале «Journal of Optical Technology». Разработка выполнена в рамках программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

В экспериментах образец оптического волокна помещался между полюсами сверхмощного постоянного магнита. В один из концов образца оптоволокна подавалось лазерное излучение, а другой конец подводился к измерительному прибору для определения оптической мощности. Далее производилось инициирование лазерного пробоя в волокне, что приводило к возникновению сине-белой вспышки (плазменной искры), которая двигалась по оптическому волокну. При распространении плазменная искра взаимодействовала с магнитным полем и образовывала причудливые микродефекты в оптоволокне. Весь процесс фиксировался на высокоскоростную видеокамеру. Было произведено микроскопическое исследование срезов оптического волокна.

— В условиях проведенного эксперимента было доказано, что магнитное поле имеет влияние на размер, форму и скорость движения плазменной искры вдоль волокна. Так, в испытуемом образце появилась структура микронеоднородностей, заполненных кислородом, с пулеобразной формой, которая в дальнейшем может быть использована как чувствительный элемент для оптического датчика или оптического рассеивателя излучения, — поясняет научный руководитель проекта, заведующий кафедрой общей физики Пермского Политеха, доктор физико-математических наук, доцент Анатолий Перминов.

Полученные в ходе работы данные позволят создать оптоволоконные устройства с повышенными эксплуатационными характеристиками. Такие устройства находят широкое применение, например, для контроля параметров в нефтяных скважинах, подводных лодках, летательных аппаратах и атомных электростанциях. Оптоволоконные рассеиватели излучения применяются в медицине.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На смену морозам в Свердловскую область пришло потепление
12 января 2023
Свердловчан ждут ветреные выходные
13 января 2023
Серию музыкальных лекций про панк-рок запускает Музей андеграунда
13 января 2023
В Камышлове в пожаре погибли дети
11 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:09 Ученые Пермского Политеха разработали технологию создания чувствительных оптических устройств
10:28 В Управления ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
19:14 «Горьковка» приглашает пермяков на заседание Клуба путешественников и волонтеров
13:02 Ученые Пермского Политеха разработали экологичный клей для изготовления фанеры
10:29 В Добрянке муниципальное предприятие оштрафовано за нарушение законодательства об исполнительном производстве
14:19 Приложение разработчиков Пермского Политеха поможет правильно питаться
11:17 Под контролем судебных приставов дорога возле детского сада в Сиве оборудована «лежачими полицейскими»
13:19 В Перми 15 января откроется выставка с «ожившими» картинами Клода Моне
13:07 Ученые Пермского Политеха разработали оригинальную методику прогнозирования дебита нефтяных скважин
12:12 Судебные приставы Пермского края проводят конкурс среди журналистов
13:37 «Флаэртиана-2023» открывает прием заявок
12:34 Басеги и Вишерский внесены в Единый государственный реестр недвижимости
12:30 Алгоритм ученых Пермского Политеха позволит автоматизировать изготовление деталей для машин и ракет
13:35 Пермский театр оперы и балета представит первую премьеру 2023 года
12:44 Асфальт ученых Пермского Политеха снизит негативное влияние на окружающую среду
10:56 В Прикамье любитель экстремального вождения и чужой собственности выплатил штраф после ограничения выезда за рубеж
15:44 «Горьковка» отмечает 185 лет со дня выхода первого номера «Пермских губернских ведомостей»
13:09 Ученые Пермского Политеха создали устройство для изучения прочности металлов для самолетов и автомобилей
13:01 Молодой ученый из Пермского Политеха создал ПО для оптимизации обучения IT-специалистов
12:57 Росреестр Прикамья напоминает о нововведениях в законодательстве о недвижимости с 1 января
12:51 Росреестр исполнил мечты двух юных пермячек
Все новости
14:52 Шойгу заявил о масштабных изменениях в ВС РФ, которые запланированы на ближайшие три года
14:12 Сенатор Клишас назвал инициативу об изъятии имущества иноагентов антиконституционной
13:49 В Челябинске контрактник получил 5 лет колонии за самоволку и уклонение от мобилизации
13:22 СК: в Мегионе после крупной коммунальной аварии возбуждено уголовное дело по статье о халатности
12:27 Во Франции загорелся склад с литиевыми батареями, жителей попросили не выходить на улицу и закрыть окна
11:48 Ставропольская прокуратура проверяет сообщения об избиении ребенка плетью в школе
10:58 «Ъ»: производители йогуртов в России опасаются сокращения производства из-за нехватки загустителей
10:23 В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, в том числе младенец
17:42 Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет
16:52 Россияне стали крупнейшими зарубежными покупателями недвижимости в Дубае
16:07 В Кузбассе из-за заснеженности дорог в снегу застряли две «скорые»
15:14 В Уфе 18-летний местный житель зарезал свою мать
14:38 Объем неплатежей по розничным задолженностям продолжает расти
14:05 За год затраты на поставку кофе в Россию выросли в 5 раз
13:21 Два человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае
12:41 Среди пассажиров рухнувшего самолёта в Непале было четверо россиян
11:22 В Госдуме предложили правительству разрешить оплату услуг ЖКХ маткапиталом
10:45 Каждый новый штамм коронавируса страшит россиян все меньше
17:36 Путин поручил ведомствам контролировать, чтобы полиция не применяла наручники в отношении женщин и детей
16:59 Путин поручил правительству развивать производство протезов и определить потребность в средствах для перевязки
15:21 В СПЧ предложили на законодательном уровне ввести понятие «предатель»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK