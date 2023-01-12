Возрастное ограничение 18+

В Управления ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»

10.28 Вторник, 17 января 2023
Пермский край: новости дня
Для оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и представителей юридических лиц функционирует «телефон доверия»: 8 (800) 300 15 80.

По «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции принимается и рассматривается информация:

– о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности;
– о конфликте интересов на государственной гражданской службе;
– о фактах несоблюдения сотрудниками органа принудительного исполнения и гражданскими служащими запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской службой.

«Телефон доверия» функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений. При поступлении звонка на «телефон доверия» важно указать сведения о заявителе: ФИО, суть обращения, в том числе наименование отдела (отделения) судебных приставов, указание должника или взыскателя, а также почтовый адрес или контактный телефон для предоставления официального ответа на обращение.
Работа «телефона доверия» направлена на защиту законных прав и интересов граждан и представителей юридических лиц. Важна любая информация, которая поможет выявить преступления коррупционной направленности и восстановить нарушенные права заявителя.

Также информацию о готовящемся, совершенном или совершаемых преступлениях коррупционной направленности вы можете сообщить по телефонам отдела собственной безопасности Управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю: 220-11-80, 220-11-65, 220-11-61 и 220-11-40.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Жительница Красноуфимска лишилась ноутбука, когда сын привёл в дом собутыльника
12 января 2023
В Екатеринбурге ищут пропавшую женщину в рыжей шубе
12 января 2023
В Ивделе лишенный прав водитель управлял автобусом с пассажирами
12 января 2023
Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
13 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:09 Ученые Пермского Политеха разработали технологию создания чувствительных оптических устройств
10:28 В Управления ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
19:14 «Горьковка» приглашает пермяков на заседание Клуба путешественников и волонтеров
13:02 Ученые Пермского Политеха разработали экологичный клей для изготовления фанеры
10:29 В Добрянке муниципальное предприятие оштрафовано за нарушение законодательства об исполнительном производстве
14:19 Приложение разработчиков Пермского Политеха поможет правильно питаться
11:17 Под контролем судебных приставов дорога возле детского сада в Сиве оборудована «лежачими полицейскими»
13:19 В Перми 15 января откроется выставка с «ожившими» картинами Клода Моне
13:07 Ученые Пермского Политеха разработали оригинальную методику прогнозирования дебита нефтяных скважин
12:12 Судебные приставы Пермского края проводят конкурс среди журналистов
13:37 «Флаэртиана-2023» открывает прием заявок
12:34 Басеги и Вишерский внесены в Единый государственный реестр недвижимости
12:30 Алгоритм ученых Пермского Политеха позволит автоматизировать изготовление деталей для машин и ракет
13:35 Пермский театр оперы и балета представит первую премьеру 2023 года
12:44 Асфальт ученых Пермского Политеха снизит негативное влияние на окружающую среду
10:56 В Прикамье любитель экстремального вождения и чужой собственности выплатил штраф после ограничения выезда за рубеж
15:44 «Горьковка» отмечает 185 лет со дня выхода первого номера «Пермских губернских ведомостей»
13:09 Ученые Пермского Политеха создали устройство для изучения прочности металлов для самолетов и автомобилей
13:01 Молодой ученый из Пермского Политеха создал ПО для оптимизации обучения IT-специалистов
12:57 Росреестр Прикамья напоминает о нововведениях в законодательстве о недвижимости с 1 января
12:51 Росреестр исполнил мечты двух юных пермячек
Все новости
14:52 Шойгу заявил о масштабных изменениях в ВС РФ, которые запланированы на ближайшие три года
14:12 Сенатор Клишас назвал инициативу об изъятии имущества иноагентов антиконституционной
13:49 В Челябинске контрактник получил 5 лет колонии за самоволку и уклонение от мобилизации
13:22 СК: в Мегионе после крупной коммунальной аварии возбуждено уголовное дело по статье о халатности
12:27 Во Франции загорелся склад с литиевыми батареями, жителей попросили не выходить на улицу и закрыть окна
11:48 Ставропольская прокуратура проверяет сообщения об избиении ребенка плетью в школе
10:58 «Ъ»: производители йогуртов в России опасаются сокращения производства из-за нехватки загустителей
10:23 В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, в том числе младенец
17:42 Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет
16:52 Россияне стали крупнейшими зарубежными покупателями недвижимости в Дубае
16:07 В Кузбассе из-за заснеженности дорог в снегу застряли две «скорые»
15:14 В Уфе 18-летний местный житель зарезал свою мать
14:38 Объем неплатежей по розничным задолженностям продолжает расти
14:05 За год затраты на поставку кофе в Россию выросли в 5 раз
13:21 Два человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае
12:41 Среди пассажиров рухнувшего самолёта в Непале было четверо россиян
11:22 В Госдуме предложили правительству разрешить оплату услуг ЖКХ маткапиталом
10:45 Каждый новый штамм коронавируса страшит россиян все меньше
17:36 Путин поручил ведомствам контролировать, чтобы полиция не применяла наручники в отношении женщин и детей
16:59 Путин поручил правительству развивать производство протезов и определить потребность в средствах для перевязки
15:21 В СПЧ предложили на законодательном уровне ввести понятие «предатель»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK