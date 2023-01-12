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«Горьковка» приглашает пермяков на заседание Клуба путешественников и волонтеров

19.14 Понедельник, 16 января 2023
Пермский край: новости дня
19 января в 19:00 в пермской краевой библиотеке имени Горького состоится заседание Клуба путешественников и волонтеров. Тема – китайский Новый год.

Новый год на Востоке отмечают более 4000 лет. В этом году китайский Новый год (Чунь Цзе, или праздник Весны) наступает в ночь с 21 на 22 января. Наступает время водяного (черного) Кролика. В Китае будут встречать не 2023 год, а 4721 год. Это время люди проводят исключительно в кругу своих близких, т. к. китайцы отождествляют этот день с единением всех родственников и воссоединением рода.

Преподаватель китайского языка Мария Пигалева расскажет о традициях празднования восточного Нового года, о том, как китайцы украшают свое жилище, что подают к столу, сколько дней празднуют Новый год, а также даст советы для каждого знака восточного зодиака на год водяного Кролика, который продлится до 9 февраля 2024 г. Язык проведения – русский.

Зал совещаний (2 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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