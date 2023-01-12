«Горьковка» приглашает пермяков на заседание Клуба путешественников и волонтеров

Марина Осипова © Вечерние ведомости

19 января в 19:00 в пермской краевой библиотеке имени Горького состоится заседание Клуба путешественников и волонтеров. Тема – китайский Новый год.Новый год на Востоке отмечают более 4000 лет. В этом году китайский Новый год (Чунь Цзе, или праздник Весны) наступает в ночь с 21 на 22 января. Наступает время водяного (черного) Кролика. В Китае будут встречать не 2023 год, а 4721 год. Это время люди проводят исключительно в кругу своих близких, т. к. китайцы отождествляют этот день с единением всех родственников и воссоединением рода.Преподаватель китайского языка Мария Пигалева расскажет о традициях празднования восточного Нового года, о том, как китайцы украшают свое жилище, что подают к столу, сколько дней празднуют Новый год, а также даст советы для каждого знака восточного зодиака на год водяного Кролика, который продлится до 9 февраля 2024 г. Язык проведения – русский.Зал совещаний (2 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.