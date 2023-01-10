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В Добрянке муниципальное предприятие оштрафовано за нарушение законодательства об исполнительном производстве

10.29 Понедельник, 16 января 2023
Пермский край: новости дня
Работник МБУ «Управление городского хозяйства» из г. Добрянки обнаружил, что из его заработной платы дважды были удержаны денежные средства. С целью разобраться в ситуации мужчина обратился в прокуратуру.

В ходе проверки было установлено, что согласно требованиям исполнительного документа, который поступил работодателю из отделения судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю, бухгалтерия добросовестно перечисляла положенную сумму взыскателю. Еще одно списание денежных средств происходило в банке-эмитенте, так как зарплатная карта гражданина была ранее арестована по решению работников органа принудительного исполнения. Такая ситуация создалась из-за того, что при направлении платежных поручений на заработную плату не был прописан код поступления, который должен помечать финансовые потоки, защищенные от взыскания.

В отделении ведомства рассмотрели дело об административном нарушении, допущенном организацией. Юридическое лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве». Организации был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Представителей организации-должника уведомили о необходимости внести всю причитающуюся сумму на депозитный счет отделения судебных приставов. Не желая подвергать себя дополнительным санкциям, руководство учреждения поспешило погасить штраф.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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