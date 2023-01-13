Приложение разработчиков Пермского Политеха поможет правильно питаться

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В новогодние каникулы большинство людей склонны к перееданию. Молодые исследовательницы из Пермского Политеха создают приложение, которое поможет вернуться к правильному питанию. Программа проанализирует продукты в холодильнике у пользователя и предложит ему оптимальные варианты меню для достижения цели. В отличие от аналогов, она использует только имеющуюся в наличии еду.Группа исследователей разработала модель приложения, которое автоматизирует составление меню с учетом норм правильного питания. Оно предлагает пользователю индивидуальный дневной рацион.– Разработка позволяет составить рацион питания исходя из подсчета необходимых для потребления калорий. Для этого используется индивидуальная модель расчета их суточной нормы. Для каждого рациона пищи на основе рекомендаций диетологов программа подбирает группы продуктов и составляет целевую функцию. С ее помощью можно определить суточную норму каждого продукта и получить полноценное меню, – рассказывает одна из разработчиц, студентка 3-го курса направления «Цифровые технологии и интеллектуальные системы управления» факультета прикладной математики и механики Пермского Политеха Дарья Никулина.Программа включает набор форм для ответов и методов, которые определяют меню на основе образа жизни человека и показателей его тела. Пользователь заполняет данные: рост, вес, пол, возраст и уровень активности, а также вносит перечень имеющихся продуктов. Далее программа предлагает несколько вариантов для каждого из пяти приемов пищи: завтрака, обеда, ужина и двух перекусов.– Оптимальная суточная норма калорий вычисляется индивидуально в соответствии с показателями тела и уровнем активности пользователя. Количество калорий распределяется по основным приемам пищи. В каждый из них входят четыре группы продуктов, которые подобраны по рекомендациям специалистов. Например, в завтрак входят каши, фрукты, орехи и мучное. В основе расчета лежит математический метод оптимизации. Для приемов пищи составляются варианты меню на основе имеющихся продуктов. Таким образом приложение вычисляет итоговые граммовки еды, – объясняет научный руководитель студентки, старший преподаватель кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Пермского Политеха Ляйсан Сахабутдинова.В отличие от аналогов, разработка составляет меню из тех продуктов, которые есть у пользователя. Но если их недостаточно, то программа предложит приобрести некоторые позиции. Кроме того, пользователь может повторно составить меню на день.Проект приложения исследователи реализовали в одной из современных сред разработки, а визуальную часть создали в конструкторе. Приложение содержит набор удобных форм для ввода ответов и получения готового плана питания.