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Под контролем судебных приставов дорога возле детского сада в Сиве оборудована «лежачими полицейскими»

11.17 Пятница, 13 января 2023
Пермский край: новости дня
Устранение нарушений в сфере безопасности дорожного движения, выявленные ранее возле детского сада в Сивинском районе Пермского края, проконтролировали судебные приставы.

В ходе проверки, проведенной надзорным органом, было установлено, что пешеходные переходы на проезжей части дороги вблизи корпуса образовательной организации МБДОУ Сивинский детский сад № 1 «Малышок» не оборудованы искусственными неровностями. Отсутствие «лежачих полицейских» возле дошкольного учреждения не позволяло участникам дорожного движения полноценно выполнять требования ПДД, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью детей, а также их родителей.

По результатам проверки в суд направили исковое заявление о понуждении администрации округа исполнить требования законодательства о безопасности дорожного движения. Суд заявленный иск удовлетворил, соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Глава администрации был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.

Предупреждения оказалось достаточно для того, чтобы в установленный срок проезжая часть возле детского сада была оборудована «лежачими полицейскими». Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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