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В Перми 15 января откроется выставка с «ожившими» картинами Клода Моне
Пермский край: новости дня
Увидеть мультимедийный проект о художнике-импрессионисте жители Перми смогут в КВЦ «Пермь Экспо» (шоссе Космонавтов, 59) до 15 февраля.
15 января в выставочном центре «Пермь Экспо» (шоссе Космонавтов, 59) откроется мультимедийная выставка «Клод Моне. Видеть сердцем» (6+), посвященная жизни и творчеству французского художника Клода Моне, одного из основоположников импрессионизма. Именно его картина «Впечатление. Восходящее солнце», написанная в 1872 году, дала название новому направлению живописи.
Специально для этого мультимедийного проекта были оцифрованы 60 картин Клода Моне, многие из которых можно увидеть только в иностранных музеях — в Париже, Лондоне и других городах. На выставке «ожившие» пейзажи художника-импрессиониста будут представлены на 12 широкоформатных экранах — зрители смогут рассмотреть картины во всех деталях, что практически невозможно сделать в классических галереях.
На выставке предусмотрены и другие интерактивные форматы. Иллюстрированные информационные стенды и сенсорные панели позволят лучше понять жизненный путь импрессиониста, а 3D-голограммы и фотозоны — еще глубже погрузиться в творчество художника.
«Клод Моне. Видеть сердцем» — мультимедийный проект креативной студии «Р-Арт». Его премьера состоялась летом 2022 года, Пермь станет третьим городом в России, где покажут мультимедийный фильм о французском художнике-импрессионисте.
15 января в выставочном центре «Пермь Экспо» (шоссе Космонавтов, 59) откроется мультимедийная выставка «Клод Моне. Видеть сердцем» (6+), посвященная жизни и творчеству французского художника Клода Моне, одного из основоположников импрессионизма. Именно его картина «Впечатление. Восходящее солнце», написанная в 1872 году, дала название новому направлению живописи.
Специально для этого мультимедийного проекта были оцифрованы 60 картин Клода Моне, многие из которых можно увидеть только в иностранных музеях — в Париже, Лондоне и других городах. На выставке «ожившие» пейзажи художника-импрессиониста будут представлены на 12 широкоформатных экранах — зрители смогут рассмотреть картины во всех деталях, что практически невозможно сделать в классических галереях.
На выставке предусмотрены и другие интерактивные форматы. Иллюстрированные информационные стенды и сенсорные панели позволят лучше понять жизненный путь импрессиониста, а 3D-голограммы и фотозоны — еще глубже погрузиться в творчество художника.
«Клод Моне. Видеть сердцем» — мультимедийный проект креативной студии «Р-Арт». Его премьера состоялась летом 2022 года, Пермь станет третьим городом в России, где покажут мультимедийный фильм о французском художнике-импрессионисте.
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