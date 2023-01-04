В Перми 15 января откроется выставка с «ожившими» картинами Клода Моне

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Увидеть мультимедийный проект о художнике-импрессионисте жители Перми смогут в КВЦ «Пермь Экспо» (шоссе Космонавтов, 59) до 15 февраля.15 января в выставочном центре «Пермь Экспо» (шоссе Космонавтов, 59) откроется мультимедийная выставка «Клод Моне. Видеть сердцем» (6+), посвященная жизни и творчеству французского художника Клода Моне, одного из основоположников импрессионизма. Именно его картина «Впечатление. Восходящее солнце», написанная в 1872 году, дала название новому направлению живописи.Специально для этого мультимедийного проекта были оцифрованы 60 картин Клода Моне, многие из которых можно увидеть только в иностранных музеях — в Париже, Лондоне и других городах. На выставке «ожившие» пейзажи художника-импрессиониста будут представлены на 12 широкоформатных экранах — зрители смогут рассмотреть картины во всех деталях, что практически невозможно сделать в классических галереях.На выставке предусмотрены и другие интерактивные форматы. Иллюстрированные информационные стенды и сенсорные панели позволят лучше понять жизненный путь импрессиониста, а 3D-голограммы и фотозоны — еще глубже погрузиться в творчество художника.«Клод Моне. Видеть сердцем» — мультимедийный проект креативной студии «Р-Арт». Его премьера состоялась летом 2022 года, Пермь станет третьим городом в России, где покажут мультимедийный фильм о французском художнике-импрессионисте.