Ученые Пермского Политеха разработали оригинальную методику прогнозирования дебита нефтяных скважин

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Даже в пределах одного месторождения горные породы, в которых может скапливаться нефть, обладают различными свойствами. Не принимая их в расчет, невозможно спрогнозировать «отдачу» нефтяной скважины. Ученые Пермского Политеха предложили не имеющую аналогов методику оценки возможного дебита нефтяных скважин. Исследование выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».Методика защищена патентом РФ № 2768341 С1. Разработка способствует обеспечению технологического суверенитета России.Дебит скважины — объём продукции, добываемой из скважины за единицу времени – зависит от многих параметров. На способность скважины генерировать искомый ресурс при заданном режиме эксплуатации влияет значительное количество геолого-физических факторов. Прогнозировать дебит скважины необходимо, чтобы оценить рентабельность разработки нефтяных месторождений.Для определения объема нефти, содержащейся в карбонатных залежах на разрабатываемых месторождениях, ученые Пермского Политеха предложили метод расчета, не имеющий аналогов. Выведенная ими формула вычисления «отдачи» скважины основывается на оригинальной обработке данных гидродинамических исследований, позволяющей оценить значения проницаемости в различных направлениях, а также пластовом давлении, вязкости нефти и т.д.— Авторский способ прогнозирования дебита скважины предполагает построение модели на основе полученных результатов гидродинамических исследований. Данные о горизонтальной и вертикальной проницаемости, обводненности пласта, коэффициент пористости и другие заносятся в выведенную формулу, по которой рассчитывается дебит жидкости, — объясняет доцент кафедры нефтегазовых технологий, кандидат технических наук Дмитрий Мартюшев.Проследить наличие устойчивой зависимости, которая позволяет спрогнозировать дебит скважины с учетом различной проницаемости карбонатных пород, авторам удалось благодаря статистическому анализу накопленного опыта гидродинамических исследований. Апробация способа на данных, полученных с одного из нефтяных месторождений, подтвердила достоверность получаемых результатов.