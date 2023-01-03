«Флаэртиана-2023» открывает прием заявок

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2023 году международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет с 15 по 21 сентября. Режиссеры и продюсеры документального кино могут прислать свою работу в оргкомитет фестиваля.Традиционно в программе фестиваля три конкурса: международный, национальный «Российская Флаэртиана» и студенческий. Заявки на участие в международном и национальном конкурсах принимаются до 10 мая включительно. Прием заявок на студенческий конкурс продлится до 25 июня.Для подачи заявки нужно заполнить форму на сайте «Флаэртианы». К фильмам, претендующим на участие в фестивале, есть несколько основных требований. Прежде всего, фильм должен быть выполнен в стилистике Роберта Флаэрти, заложенной им в картине «Нанук с Севера» (длительное наблюдение, «привычная камера»). Фестиваль принимает картины, законченные не ранее 1 января 2022 года. Кроме того, есть ряд технических условий, поэтому перед отправкой заявки стоит внимательно изучить Положение о фестивале.Списки участников международного, национального и студенческого конкурсов будут объявлены на сайте фестиваля после 1 июля.