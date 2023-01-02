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Басеги и Вишерский внесены в Единый государственный реестр недвижимости

12.34 Среда, 11 января 2023
Пермский край: новости дня
С 1997 года 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.

Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1916 году в Бурятии был создан первый в Российской империи государственный заповедник - Баргузинский заповедник.

Всего в РФ существует около 13 тысяч особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения. Создание особо охраняемых природных территорий является традиционной и эффективной формой природоохранной деятельности.

В Пермском крае насчитывается около 500 особо охраняемых природных территорий, в том числе два государственных природных заповедника федерального значения – «Вишерский» и «Басеги», 24 государственных природных заказника, в том числе Государственный природный биологический заказник Пермского края «Сылвенский».

Сведения о границах государственных заповедников «Басеги» (внесен 28 мая 2018 года) и «Вишерский» (дата внесения – 27 ноября 2020 года), а также всех заказников содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Эти территории отмечены на Публичной кадастровой карте Росреестра.

Басеги был открыт в 1982 году и стал первым на территории региона. Заповедник занимает западный склон Главного Уральского хребта. Название природной зоне дал одноименный хребет — Басеги. Он имеет три обособленных горных пика: Северный Басег, Средний и Южный. Считается, что в основе этнонима лежит слово «баский» - красивый.

На хребте растут древние елово-пихтовые леса, существует уникальный животный и растительный миры. 27 видов фауны занесены в Красную книгу.

По территории Басеги протекают две крупные реки, идеально подходящие для весенних сплавов, - Усьва и Вильва. С сопровождением гида можно совершить экскурсию по экологическим тропам заповедника, поднявшись на вершины Басегов, знаменитые каменными террасами.

Заповедник «Вишерский» организован в 1991 году и является четвертым по величине среди заповедников Европы. Здесь мог бы разместиться, например, Люксембург. Заповедник находится в западной части Северного Урала, захватывая верховья реки Вишера.

Путешественникам, желающим прикоснуться к тайнам этих мест, стоит подняться на Тулымский камень («Хребет лошади») - самую высокую точку региона — 1469,8 метров, а также посмотреть на «чувальских богов» - камни-останцы, напоминающие фигуры людей.

Кроме горных красот заповедник славится своими водопадами и различными карстовыми явлениями: воронками, подземными источниками и пещерами.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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