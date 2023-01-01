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«Горьковка» отмечает 185 лет со дня выхода первого номера «Пермских губернских ведомостей»

15.44 Понедельник, 9 января 2023
Пермский край: новости дня
«Пермские губернские ведомости» ‒ один из важнейших источников информации по истории Урала XIX – начала XX вв. Первый номер газеты вышел 8 января 1838 года, в рамках общероссийской программы развития губернской периодики.

Поначалу газета издавалась небольшим тиражом, в период с 1838 года по 1844 год газета издавалась один раз в неделю по субботам (52-53 номера в год).

Издание делилось на официальный и неофициальный отделы. В официальной части публиковались административные распоряжения и указы, акты и распоряжения правительства. В неофициальной части публиковалась информация, освещающая повседневную жизнь губернии: происшествия, стихийные бедствия, ярмарки, рынки, состояние промыслов, курсы на золото и серебро, и другие сведения о происходящем на территории губернии.

Изначально печаталась преимущественно официальная часть газеты, но с 1 января 1841 года открылась её неофициальная часть.

Здесь, как правило, авторами публикаций были местные учителя, чиновники, купцы, священнослужители, а также все, кто имел отношение к литературе. В конце 1850-х – начале 1870-х гг. газета стала центром притяжения общественной жизни, в ней активно обсуждались острые вопросы по развитию страны, губернии и города.

В 1894 году неофициальная часть газеты стала издаваться отдельно. Появились редакционные статьи на общественно-политические, экономические и литературные темы. С газетой в разные годы сотрудничали известные общественные деятели Пермской губернии: П. А. Вологдин, А. А. Дмитриев, Е. И. Красноперов, Д. Д. Смышляев, Н. К. Чупин, В. Н. Шишонко, журналисты А. Н. Скугарев, В. Я. Кричевский, С. А. Ильин, многие другие местные литераторы.

Газета прекратила свое существование в марте 1917 года. Однако, по-прежнему остается источником знаний для историков, журналистов и тех, кто просто интересуется историей Пермского края.

В «Пермской электронной библиотеке» можно ознакомиться с оцифрованными номерами газеты «Пермские губернские ведомости» (https://e.gorkilib.ru/node/5310).

До конца января в отделе электронных ресурсов и периодических изданий (2 этаж, правое крыло) пермской библиотеки имени Горького можно будет посмотреть выставку, посвященную «Пермским губернским ведомостям», с некоторыми оригинальными изданиями можно будет ознакомиться в отделе краеведения (4 этаж, левое крыло).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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