Возрастное ограничение 18+

Молодой ученый из Пермского Политеха создал ПО для оптимизации обучения IT-специалистов

13.01 Пятница, 30 декабря 2022
Пермский край: новости дня
В XXI веке миром правят цифровые технологии. Промышленные роботы, система «умный дом», онлайн-банкинг, электронный дневник – все это основано на постоянно развивающихся IT-технологиях. Студенты профильных направлений тратят на получение высшего образования от четырех до шести лет, и за это время цифровые технологии успевают измениться до неузнаваемости. В итоге выпускник не обладает необходимыми компетенциями для будущей работы. Чтобы помочь вузам, студентам и работодателям, ученый Пермского Политеха разработал программу, позволяющую выстраивать учебный план в соответствии с актуальными потребностями рынка. На созданное ПО уже получено свидетельство государственной регистрации. Исследование выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Развитие цифровой экономики является одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации. Помимо автоматизации производств и инвестиций в новые технологии, оно включает в себя подготовку высококвалифицированных IT-специалистов. Обучать айтишников, отвечающих реальным запросам рынка труда, поможет разработанная в Пермском Политехе компьютерная программа «Денограф. Интеллектуальная система денотативной аналитики для управления подготовкой ИТ-кадров».

Эта программа собирает данные о требованиях работодателей к соискателю с сайтов-агрегаторов, анализирует их и, используя математическую модель-описание специалиста, формирует рекомендации к учебным курсам. Они включают в себя востребованные компетенции и количество часов, необходимое для их получения. Система позволяет улучшать не только вузовские дисциплины, но и программы дополнительного профессионального образования.

При этом новые понятия не вырываются из контекста, напротив, программа указывает тематические связи в рамках предметной области. Такая возможность открывается благодаря использованию денотативного подхода к анализу текста.

— Денотат – это слово или словосочетание в тексте на естественном языке, которое соотносится с объектом или явлением предметной области и выражает этот смысл в указанном тексте. В текстах вакансий для поиска ИТ-специалистов это ключевые понятия, используемые для описания компетенций в области информационных технологий. К таким денотатам относятся, например, обозначения языков программирования, технологий, инструментов, концепций и т.д. Затем строится «смысловая карта», позволяющая проследить связь между понятиями, — поясняет разработчик программы, старший преподаватель кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Денис Яруллин.

Чтобы оценить эффективность разработанной программы, был проведен небольшой эксперимент с участием студентов, окончивших 3 курс направлений «Программная инженерия» и «Информатика и вычислительная техника» ПНИПУ и нескольких потенциальных работодателей. Представители компаний провели стандартизированные собеседования с каждым из студентов и заполнили анкету, оценив их компетенции и перспективу трудоустройства. Результаты первичных собеседований показали, что, хотя студенты обладают достаточными компетенциями в области алгоритмизации и программирования, отсутствие компетенций, связанных с требуемыми технологиями, и понимания их взаимосвязи сильно снижают вероятность рекомендации к трудоустройству.

Тогда студенты прошли краткосрочную подготовку по программе интенсива, составленной с учетом рекомендаций информационной системы, и вновь встретились с работодателями. Результаты повторных собеседований показали улучшение показателей по всем критериям: средний общий уровень подготовки вырос на 9%; владение необходимым работодателям стеком технологий – на 60%; технический кругозор – на 46%. В итоге вероятность дальнейшего трудоустройства выросла на 40%.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Угольные котельные 50 свердловских школ и больниц должны перевести на газ до 2030 года
28 декабря 2022
Екатеринбуржцы тратят на бесполезную работу 30% рабочего дня
22 декабря 2022
«Уралэлектромедь» признана организацией высокой социальной эффективности
21 декабря 2022
В охотничьих хозяйствах Свердловской области начали подкармливать лесных зверей
24 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:01 Молодой ученый из Пермского Политеха создал ПО для оптимизации обучения IT-специалистов
12:57 Росреестр Прикамья напоминает о нововведениях в законодательстве о недвижимости с 1 января
12:51 Росреестр исполнил мечты двух юных пермячек
12:48 Ученые Пермского Политеха изучили стабильность «основы» для потенциального анальгетика
10:24 Пермяк выплатил штраф за нападение на сотрудника полиции
19:00 Пермская краевая филармония победила в I Всероссийском конкурсе лучших практик Виртуальных концертных залов в номинации «Лучшая практика системы ВКЗ»
12:56 Ученые Пермского Политеха построили уникального робота для обработки материалов
10:08 Долги за тепло чуть не помешали пермяку улететь в теплые страны
12:41 Ученые Пермского Политеха разработали программу реабилитации органов дыхания
12:34 «Горьковка» рассказала о режиме работы в каникулы
11:05 В Прикамье судебные приставы защитили право несовершеннолетних детей на спокойную жизнь
17:33 Ученые Пермского политеха сделают добычу нефти из сложнопостроенных карбонатных объектов более выгодной
12:43 Пермский ГАТУ присоединится к проекту по раздельному сбору мусора
11:03 В Горьковке открываются предновогодние выставки
10:02 Судебные приставы подарили маленьким прикамцам предновогоднее настроение
13:01 Одним из центральных событий празднования 300-летия Перми станет проект «Оружие Победы»
12:48 Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить надежность оборудования для добычи нефти
12:45 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку пейзажей и рождественскую встречу
11:20 После возбуждения уголовного дела в отношении директора пермская организация рассчиталась с полумиллионным долгом
13:16 В Пермском районе задержан водитель с поддельным удостоверением
12:57 Разработка Пермского Политеха поможет перенести производство лекарств с земли в малый космос
Все новости
16:15 Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год
15:25 МЧС: взрыв газа в жилом доме в Москве не подтвержден
14:54 Основатель «Яндекса» Аркадий Волож объявил об уходе из компании
14:33 СМИ: на западе Москвы пожар на пятом этаже в многоквартирном доме
13:47 В США «газлайтинг» назвали словом года
12:51 В Перми из-за вспыхнувшего угля сгорел локомотив ретропоезда
11:33 Власти Тувы ввели в регионе запрет на продажу алкоголя с 31 декабря по 8 января
11:09 Самолёт из Хабаровска экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за загоревшегося зарядного устройства
18:13 Российские учёные разработали сверхвысокомолекулярный пластик с малым газовыделением
17:53 Путин подписал закон о штрафах за осквернение георгиевских лент
17:38 В Забайкалье уничтожили вакцины от коронавируса на 1,5 миллиона рублей
16:54 В Китае в выставочном зале гуанчжоуского автосалона случился пожар
16:30 Пять человек погибли в аварии на автомагистрали в Южной Корее
15:46 Пострадавший от гигантской сосульки в Москве генерал МЧС переведён из реанимации
15:17 На режимном предприятии в Санкт-Петербурге произошёл взрыв
14:42 Следственный комитет возбудил дело после гибели детей при пожаре в Иркутской области
14:08 Петербургский завод Hyundai возобновил производство кузовов
13:33 На реконструкцию медучреждений в регионах выделили почти 39 миллиардов рублей
19:59 СМИ: в Москве на голову генералу МЧС упала гигантская сосулька, он госпитализирован
18:47 В Кудрово произошла драка из-за спора о том, кто будет управлять самым большим домом в Европе
17:49 Суд в Перми приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK