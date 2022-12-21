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Росреестр Прикамья напоминает о нововведениях в законодательстве о недвижимости с 1 января

12.57 Пятница, 30 декабря 2022
Пермский край: новости дня
С первого января 2023 года вступили в силу законы, которые сделают процедуры оформления недвижимости проще и удобнее. Что нового ждет пермяков?

1. С начала 2023 года снижается размер госпошлины за государственную регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды, если такой договор зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Для физических лиц госпошлина составит 350 рублей вместо 2000, для организаций - 1000 рублей вместо 22000.

2. В Росреестр можно будет представить заявления без подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП):
- о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия правообладателя (его законного представителя);
- о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты или о почтовом адресе, по которым можно связаться с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта.

Это можно сделать в личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru.

Также запретить проведение сделок со своей недвижимостью без личного участия пермяки могут на «Госуслугах» с помощью мобильного приложения «Госключ». Эта запись в ЕГРН будет внесена в срок не позднее пяти рабочих дней.

Если владелец недвижимости ранее установил запрет на регистрацию сделок с ней, то с помощью сервиса его также можно будет снять.

За 2022 год в краевой Росреестр от пермяков поступило более шести тысяч заявлений о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия правообладателя.

Теперь крестьянские фермерские хозяйства могут приобрести земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления своей деятельности в аренду без торгов.

Правила предоставления:
- заявления о предоставлении земельного участка рассматриваются в порядке их поступления;
- земельные участки предоставляются в аренду на срок до пяти лет;
- не допускается изменение целевого назначения земельного участка, предоставленного в аренду.

Важно. С 1 января 2023 года арендаторам нельзя будет передавать в субаренду арендованный земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в государственной или муниципальной собственности и предоставленный для осуществления деятельности крестьянского фермерского хозяйства, передавать права и обязанности по договору аренды земельного участка другому лицу (переуступать права аренды), передавать арендные права в залог, а также вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив крестьянского фермерского хозяйства.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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