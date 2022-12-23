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Росреестр исполнил мечты двух юных пермячек

12.51 Четверг, 29 декабря 2022
Пермский край: новости дня
В этом году уже в пятый раз стартовала всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний». Принять участие в акции и сотворить для кого-то настоящее чудо может каждый. Время для волшебства еще есть: в 2022 году благотворительная инициатива продлится до 28 февраля.

На сайте акции размещаются мечты детей из многодетных семей, нуждающихся людей, а также детей из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которым особенно нужна поддержка.

В декабре эстафету добрых дел подхватили сотрудники Управления Росреестра по Пермскому краю.

«Коллектив Управления исполнил желания двух юных пермячек - Христины из Усть-Кишерти и Лизы из Пермского района, - рассказывает начальник отдела организации и контроля Управления Светлана Пономарева. – Христина мечтала о современном смартфоне, который пригодится ей для учебы и общения. А Лиза с помощью домашней студии звукозаписи сможет вести собственный блог в социальных сетях и общаться со сверстниками. Обе девочки из многодетных семей, и мы, узнав об этом, не могли не поздравить младших сестричек и братьев с Новым годом. От Дедушки Мороза и Снегурочки ребята получили мячи для игры в футбол и волейбол, развивающие игрушки и, конечно, сладкие подарки».

«Новый год – это время надежд и радостных ожиданий. Он дарит нам особенное настроение и уверенность в том, что все задуманное обязательно сбудется. Приятно исполнить чью-то заветную мечту и стать для кого-то настоящим волшебником, - делится руководитель регионального Управления Росреестра Лариса Аржевитина. - В преддверии новогодних праздников хочется пожелать всем исполнения самых светлых помыслов и желаний, чтобы в семьях царили мир и взаимопонимание, здоровья, счастья, любви и благополучия!»

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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