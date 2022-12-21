Пермская краевая филармония победила в I Всероссийском конкурсе лучших практик Виртуальных концертных залов в номинации «Лучшая практика системы ВКЗ»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В сентябре 2022 года Министерство культуры Российской Федерации объявило о проведении Всероссийского конкурса лучших практик Виртуальных концертных залов (ВКЗ), с целью выявления лучших ВКЗ, обмена творческими достижениями между Виртуальными концертными залами, а также для изучения творческих возможностей организаций по расширению аудитории ВКЗ.На территории Российской Федерации конкурс проводился впервые. Организатором выступил Союз концертных организаций России, оператором - Московская государственная академическая филармония.Конкурс, в котором приняли участие филармонии со всей страны, реализующие проект «Виртуальный концертный зал», включал в себя 3 номинации: «Лучшая практика самостоятельного ВКЗ», «Лучшая практика системы ВКЗ», «Лучший проектный офис».Пермская краевая филармония одержала победу в номинации «Лучшая практика системы ВКЗ», поделившись успешным опытом организации деятельности региональной сети ВКЗ. Сеть ВКЗ Прикамья – это конгломерация Виртуальных концертных залов, работающих по единым стандартам и правилам, управляемых филармонией.Пермская филармония из года в год успешно развивает региональную сеть ВКЗ, которая на сегодня объединяет 40 филиалов в территориях края. На карте ВКЗ ежегодно появляются новые концертные залы, а профессиональная команда специалистов ВКЗ Пермской филармонии постоянно повышает технический уровень и совершенствует качество трансляций: победа на конкурсе - тому яркое и важное подтверждение.Из 40 ВКЗ 13 залов открыты в рамках национального проекта «Культура». В 2023 году открываются виртуальные залы в городах Красновишерск и Очер. В 2024 году планируется открытие в городах Александровск, Кизел и Чусовой. В рамках региональной составляющей в сети ВКЗ Пермского края открыты 27 виртуальных зала. В 2023 году будут открыты виртуальные залы в сёлах Кочёво и Частые, посёлке Барда. В 2024 году планируется открытие виртуальных залов в селах Сива и Половодово, деревне Кондратово; в 2025 году - в селах Коса и Кояново, посёлке Суксун.Таким образом, к 2025 году Виртуальные концертные залы будут функционировать во всех 25 городах Пермского края, а общее количество виртуальных залов в регионе увеличится до 54.За время существования региональной сети ВКЗ Пермская филармония организовала более 4 000 трансляций по всему краю, которые посетили 117 886 человек.Кроме того, Пермская филармония единственная среди филармоний страны реализует уникальный проект - мобильные виртуальные концертные залы, «передвижки» на колесах. Это значит, что кроме стационарных филиалов филармония работает и в тех районах, где пока нет технической возможности открыть постоянную площадку для трансляций. В эти точки выезжает специальная бригада, оснащенная всем необходимым оборудованием. Карта маршрутов составляется исходя исключительно из пожеланий с мест, что еще раз подчеркивает востребованность создания равных условий доступа к культурным ценностям для людей, проживающих в отдаленных уголках региона.Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии, заслуженный работник культуры России:- «Виртуальный концертный зал» - один из успешных и востребованных проектов Пермской филармонии, который обладает огромным потенциалом. Это реальная возможность создания доступа к высокому музыкальному искусству для всех жителей Прикамья, и особенно для людей, проживающих в отдаленных уголках региона. Поэтому значимость виртуальных концертных залов трудно переоценить. Но самое главное, этот проект способствует формированию единого культурного пространства в Прикамье и во всей России.И, несомненно, наша победа на конкурсе лучших практик Виртуальных концертных залов, инициированном Министерством культуры РФ, - это стимул к дальнейшему прогрессу в развитии региональной сети виртуальных концертных залов Пермского края.