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Долги за тепло чуть не помешали пермяку улететь в теплые страны

10.08 Среда, 28 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Житель краевой столицы решил встретить Новый год за границей, но чуть не пропустил свой рейс из-за многотысячной задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. Лишь своевременная уплата долга спасла долгожданный отдых.

Исполнительное производство по взысканию платежей за коммунальные услуги на сумму порядка 42 тыс. рублей находилось на исполнении в отделе судебных приставов по Свердловскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Должник длительное время не реагировал на требования судебных приставов оплатить существующую задолженность. Поняв, что финансовые обязательства перед ПАО «Т Плюс» не являются для гражданина приоритетными, работники органа принудительного исполнения вынесли в отношении неплательщика постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации.

Своевременное оповещение о наложенном запрете позволило должнику оперативно решить вопрос с непогашенными квитанциями. С помощью личного кабинета на сайте «ГосУслуги» мужчина смог не только убедиться в законности требований судебных приставов, но и перечислить всю необходимую сумму на депозитный счет отдела Службы. Проверив поступление денежных средств, судебные приставы незамедлительно сняли все ограничения и бывший должник со спокойным сердцем продолжил собираться в отпуск. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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