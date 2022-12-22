«Горьковка» рассказала о режиме работы в каникулы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека имени Горького сообщает о режиме работы в новогодние праздники.31 декабря в библиотеке санитарный день. 1, 2, 3 января станут выходными. 4 и 5 января «Горьковка» будет работать с 10.00 до 17.00. 6, 7, 8 января – выходные.