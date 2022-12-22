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«Горьковка» рассказала о режиме работы в каникулы

12.34 Вторник, 27 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Пермская краевая библиотека имени Горького сообщает о режиме работы в новогодние праздники.

31 декабря в библиотеке санитарный день. 1, 2, 3 января станут выходными. 4 и 5 января «Горьковка» будет работать с 10.00 до 17.00. 6, 7, 8 января – выходные.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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