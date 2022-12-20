В Прикамье судебные приставы защитили право несовершеннолетних детей на спокойную жизнь

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жительница с. Ножовка Большесосновского района устала находиться с сожителем в одном доме и терпеть постоянные скандалы, которые он устраивал. Ситуация осложнялась тем, что за ссорами родителей приходилось наблюдать двум несовершеннолетним детям пары. Измученная моральным прессингом, женщина попросила агрессора покинуть частный дом, но добровольно мужчина съезжать отказался. Тогда собственница жилья обратилась к слугам Фемиды с требованием лишить агрессора регистрации.В суде гражданка рассказала, что после того, как отношения между ней и отцом ее детей испортились, последний неоднократно избивал ее, угрожал ножом на глазах у детей. Также суд учел факт того, что нарушитель спокойствия не имел выделенной доли в недвижимости, приобретенной на средства материнского капитала, и снял последнего с регистрационного учета.Исполнительный лист о выселении гражданина был предъявлен в отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и разъяснили ему, какие именно штрафные санкции последуют за неисполнение решения суда, а также предупредили о принудительном выселении. Не желая вновь преступать закон, мужчина незамедлительно собрал свои вещи и покинул частный дом. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.