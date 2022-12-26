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Ученые Пермского политеха сделают добычу нефти из сложнопостроенных карбонатных объектов более выгодной

17.33 Понедельник, 26 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Ученые Пермского политеха предложили всесторонний анализ сразу нескольких объектов, который позволит установить строение, размеры пустотного пространства, фильтрационные характеристики горных пород и их комплексное влияние на добычу ископаемого.

По словам политехников, всесторонний анализ сложнопостроенных карбонатных объектов включает в себя комплексирование методов от нано- до макроуровня: рентгенофазный и рентгенофлуоресцентный анализы, рентгеновскую микротомографию, сканирующую электронную микроскопию, данные геофизических и гидродинамических исследований (изменение фильтрационных свойств коллектора в процессе разработки объектов). Уникальность такого подхода заключается в возможности изучения залежи на трех уровнях: керн — скважина — объект разработки.

— Исследования проводились на верхнедевонских (фаменских) карбонатных залежах нефти со сложным геологическим строением – Софьинского и Винниковского месторождений. Изучение горных пород данных коллекторов выполнено с использованием образцов керна, отобранных из продуктивной части разреза пласта, — поделилась профессор кафедры нефтегазовых технологий Инна Пономарева.

Предложенный всесторонний подход следует использовать при прогнозировании добычи нефти из сложнопостроенных карбонатных коллекторов, особенно при реализации систем разработки на естественном (природном) режиме, когда нефть или газ в пласте перемещаются к забоям добывающих скважин.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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