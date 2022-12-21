Возрастное ограничение 18+
Пермский ГАТУ присоединится к проекту по раздельному сбору мусора
Пермский край: новости дня
Студенты, преподаватели и сотрудники Пермского аграрно-технологического университета смогут присоединиться к проекту по раздельному сбору мусора, внести свой вклад в развитие этой практики и сохранение нашего общего дома - планеты Земля.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Теплоэнерго» установил в Пермском ГАТУ контейнеры и урны для раздельного сбора отходов. Две из них размещены в главном корпусе университета и по одной урне в инженерном и ветеринарном корпусах.
Также на территории студгородка установлены клети для сбора пластика, алюминиевой тары, тетрапака. На контейнерной площадке по адресу Г. Хасана, 109/2 установлен контейнер под стекло.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Теплоэнерго» установил в Пермском ГАТУ контейнеры и урны для раздельного сбора отходов. Две из них размещены в главном корпусе университета и по одной урне в инженерном и ветеринарном корпусах.
Также на территории студгородка установлены клети для сбора пластика, алюминиевой тары, тетрапака. На контейнерной площадке по адресу Г. Хасана, 109/2 установлен контейнер под стекло.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В пять раз увеличилось число свердловских учреждений культуры-участников «Пушкинской карты»
21 декабря 2022
21 декабря 2022
На уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 рабочий
19 декабря 2022
19 декабря 2022