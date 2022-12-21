Пермский ГАТУ присоединится к проекту по раздельному сбору мусора

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Студенты, преподаватели и сотрудники Пермского аграрно-технологического университета смогут присоединиться к проекту по раздельному сбору мусора, внести свой вклад в развитие этой практики и сохранение нашего общего дома - планеты Земля.Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Теплоэнерго» установил в Пермском ГАТУ контейнеры и урны для раздельного сбора отходов. Две из них размещены в главном корпусе университета и по одной урне в инженерном и ветеринарном корпусах.Также на территории студгородка установлены клети для сбора пластика, алюминиевой тары, тетрапака. На контейнерной площадке по адресу Г. Хасана, 109/2 установлен контейнер под стекло.