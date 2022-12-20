В Горьковке открываются предновогодние выставки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В последнюю неделю года пермская краевая библиотека им. Горького открывает выставки о балете «Щелкунчик» и к юбилеям выдающихся личностей.С 26 декабря по 5 января работает выставка «Щелкунчик» (12+). Документы в экспозиции рассказывают об известнейшем балете П.И. Чайковского, истории его написания, о том, какие сложности возникали у хореографов при постановке «Щелкунчика». «Посетители узнают о том, какие артисты исполняли партии, и кому роль Маши принесла удачу. Кто ставил «Щелкунчика» в России и на сцене Пермского театра оперы и балета. На выставке есть либретто, которое поможет читателям вспомнить сюжет сказки, и книжка-рассказ о балете «Щелкунчик», познакомившись с которой, дети смогут услышать в музыке даже шорохи крыльев совы», - рассказали организаторы. Выставка работает в отделе муз-нотных изданий и звукозаписей (3 этаж, левое крыло).С 28 декабря по 1 февраля будет работать выставка «Взмах клюшкой» (16+) к 75-летию Валерия Харламова, советского хоккеиста, нападающего ЦСКА и сборной СССР. Книга «Валерий Харламов» М. Макарычева из серии «ЖЗЛ» порадует читателей обстоятельным разговором о жизни великого хоккеиста. Большое место в ней занимают воспоминания людей, знавших хоккеиста: близких, коллег, журналистов, болельщиков. В издании «Хоккей: малая энциклопедия спорта» 1990 г. собраны справки о самых значимых личностях, клубах, основополагающих понятиях хоккея на тот момент. Среди других тематически изданий - «Хоккей: книга-тренер» 2011 года. Издание предлагает помощь в освоении правил, технических приемов, тактики хоккея. Выставка будет работать в отделе литературы по искусству (4 этаж, левое крыло).С 29 декабря по 1 февраля также в отделе литературы по искусству будет работать экспозиция «Не фантастикой единой» - выставка к 140-летию Алексея Толстого (16+). «Красный граф» Алексей Толстой пробовал себя в разных жанрах: исторические романы, научно-фантастическая проза, произведения для детей и сатирические заметки для взрослых, он известен как публицист и как поэт. Монография А.М. Крюковой «А.Н. Толстой и русская литература» рассматривает фигуру Толстого в контексте литературного процесса ХХ века. Книга В. Петелина «Жизнь Алексея Толстого» концентрируется на личности прозаика. Интересный взгляд предлагает книга «По ту сторону добра и зла» М. Свердлова. Анализируя точку зрения друзей и недругов Толстого, издание пытается «разгадать феномен этого многоликого писателя – модного литератора Серебряного века, графа-эмигранта, расчетливого изготовителя бестселлеров и, наконец, официально признанного первого писателя земли советской».С 30.12 по 1.02 библиотека приглашает на выставку к 175-летию Василия Сурикова «Вся суть в истории» (16+). Альбом «Василий Суриков» Михаила Алленова 1998 года издательства «Слово/Slovo» не отделяет биографию Сурикова от его полотен. Листая страницы, читатель погружается в историю жизни и творчества художника, параллельно рассматривая избранные картины. Альбом «Суриков» 2011 года из серии «Галерея гениев» содержит отсылки на другие произведения мирового искусства: картины, скульптуры, мозаики. Подробному разбору в книге подверглись самые известные работы Сурикова: «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Утро стрелецкой казни». Жемчужиной выставки стала первая монография о творчестве Сурикова русского поэта и искусствоведа Максимилиана Волошина. Она создана в середине 1910-х годов на материале записей Волошина о беседах с Суриковым, опубликованных в журнале «Аполлон». Выставка будет работать в отделе литературы по искусству (4 этаж, левое крыло).С 30.12 по 1.02 будет работать выставка «И чтец, и жнец» к 75-летию Александра Старовойтова (16+). Она посвящена поэту, члену Союза писателей России, краеведу, просветителю, педагогу, бывшему директору Горьковки (с 1989 по 2006 гг.). На выставке читателей ждут книги юбиляра: «От января до января» (1996), «Веселый календарь» (1997), «У поэта есть жена» (1999), «Многоликий дед» (2019) и другие, а также серия книг «Великие сказочники мира» (1992), сборник «О, женщина! Женщина! Женщина!.. Мысли, изречения, афоризмы, высказывания» (1991). Экспозиция разместится в холле первого этажа.