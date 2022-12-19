Судебные приставы подарили маленьким прикамцам предновогоднее настроение

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Ни один Новый год не обходиться без Деда Мороза, он приходит в гости к ребятам, просит рассказать стихотворение, дарит подарки и желает в наступающем году счастья и удачи. Но в этом году многие прикамские ребятишки могли остаться без визита долгожданного гостя, ведь их отцы, которые чаще всего выступали в роли зимнего волшебника, сейчас далеко от дома.Кто-то в учебных центрах Тюмени и Елани, а кто-то уже в зоне специальной военной операции. Но судебные приставы Пермского края решили не оставлять детей командированных и мобилизованных сотрудников без новогоднего волшебства и решили подарить им визит Деда Мороза и Снегурочки.Инициатива поддержать семьи коллег пришла в голову членам Профсоюза ГУФССП по Пермскому краю. Заручившись поддержкой товарищей по службе они приступили к воплощению сказки в жизнь. Был написан сценарий, выбраны исполнители новогодних персонажей, а, главное, исполнены желания ребят. Маленькие прикамцы написали Деду Морозу о своих сокровенных желаниях: пупсе с бутылочкой, картине по номерам, электрическом конструкторе. Эти и многие другие подарки отправились к своим новым владельцам вместе со сладкими сюрпризами.Дети ждали прихода долгожданных гостей, выбирали новогодние костюмы, повторяли новогодние стихи. Но вся серьезность слетала с них, как только раздавался стук в дверь. И малыши, и ребята постарше неслись поприветствовать Дедушку Мороза и его внучку, сделать праздничные фотографии, которые будут показывать отцам, когда те вернуться домой.Не остались без внимания и дети должников по алиментным платежам. Ежегодно при поддержке Профсоюза сотрудники отдела судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермском краю выходят в семьи, где родитель не выполняет свои финансовые обязательства перед несовершеннолетними, и дарят сладкие подарки. В этом году ребята получили шоколадные наборы, коробка от которых при желании может превратиться в увлекательную игрушку.