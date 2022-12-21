Возрастное ограничение 18+

Одним из центральных событий празднования 300-летия Перми станет проект «Оружие Победы»

13.01 Суббота, 24 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Пермь готовится отметить 300-летие со дня основания - 2023 год станет для краевой столицы юбилейным. В программу празднования вошли более 300 мероприятий в сферах культуры, спорта, туризма, науки и промышленности. Одним из уникальных событий станет фестиваль с рабочим названием «Оружие Победы».

Накануне в Перми состоялось заключительное в этом году заседание федерального оргкомитета «Пермь-300» под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко. На нем обсудили структуру празднования - 19 флагманских событий, которые будут сопровождаться сотнями мероприятий: выставками, фестивалями, конкурсами и так далее.

Особый интерес вызвал флагманский проект с рабочим названием «Оружие Победы». Его представил член регионального оргкомитета Гавриил Гордеев. Проект посвящен роли предприятий оборонно-промышленного комплекса в истории возникновения Перми и жизни всего Прикамья: «В рамках проекта в День города планируется торжественное открытие масштабной экспозиции, посвященной истории, достижениям и будущему предприятий военно-промышленного комплекса Перми и Пермского края. Сопутствующие патриотические мероприятия могут пройти на различных городских площадках».

В качестве таких мероприятий запланированы выставки, кинопоказы, издание специальной литературы, конкурсы, концерты, награждения и многое другое. Это позволит привлечь внимание к предприятиям, которые являются основой экономики региона, напомнить о роли Прикамья в укреплении обороноспособности страны.

Оргкомитет поддержал программу юбилейного года по событиям-флагманам. Также утвержден основной слоган юбилея: «Все реально!». Глава Прикамья Дмитрий Махонин поблагодарил правительство РФ за поддержку и помощь: «Мы сосредоточились как на инфраструктурных проектах, так и на событийной части 300-летия города. Программа – разнообразная, делает акценты на развитии спорта, культуры и патриотизма. Много амбициозных проектов, но мы все готовы их реализовать – все реально».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В пять раз увеличилось число свердловских учреждений культуры-участников «Пушкинской карты»
21 декабря 2022
Культурные учреждения Екатеринбурга поддержат бездомных животных
20 декабря 2022
Свердловские аграрии получат господдержку на производство овощей
15 декабря 2022
Прожиточный минимум в Свердловской области в 2023 году увеличится на 14,8%
15 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:01 Одним из центральных событий празднования 300-летия Перми станет проект «Оружие Победы»
12:48 Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить надежность оборудования для добычи нефти
12:45 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку пейзажей и рождественскую встречу
11:20 После возбуждения уголовного дела в отношении директора пермская организация рассчиталась с полумиллионным долгом
13:16 В Пермском районе задержан водитель с поддельным удостоверением
12:57 Разработка Пермского Политеха поможет перенести производство лекарств с земли в малый космос
13:03 Ученые Пермского Политеха нашли еще один способ избежать ДТП в зимний период
12:28 Зимними вечерами пермяков ждут в «Горьковке»
13:04 Пермская филармония приглашает на концерт Камерного оркестра Академии им. Гнесиных
12:51 Разработка ученых Пермского Политеха поможет выращивать кожу
10:14 Прикамский предприниматель оплатил задолженность по налогам после ареста имущества
13:04 Ученые Пермского Политеха усовершенствовали работу газотурбинных двигателей
12:49 Романовы в Перми и новогодние маршруты: встречи в «Горьковке»
10:11 Пермская мебельная фабрика с помощью судебных приставов пытается ликвидировать задолженность перед бюджетом
12:53 Бесплатно получить в собственность можно несколько земельных участков под гаражами
12:47 Разработка ученых Пермского Политеха позволит производить эффективные промышленные фильтры из керамики
09:49 Благодаря прикамским судебным приставам крупная московская компания смогла вернуть свои средства
14:12 Сельхозземли будут использоваться эффективнее
12:47 Разработка ученых Пермского Политеха позволит безопасно транспортировать попутный нефтяной газ
12:45 Стали известны Центры культуры Пермского края 2023 года
11:00 Прикамец лишился иномарки из-за многомиллионного долга
Все новости
17:39 Прокуратура обжаловала прекращение уголовного дела в отношении экс-депутата, сбившего ребёнка
16:50 Два человека были убиты во время стрельбы в Париже
16:27 СМИ: в Париже мужчина открыл стрельбу, ранены несколько человек
15:54 В Челябинске контрактник получил пять лет колонии за самовольное оставление места службы
14:09 В здании Росгвардии в Москве произошел пожар
13:58 Гладков: глава района в Белгородской области покинул свой пост «из-за претензий силовых структур»
13:50 Патриарх попросил закрепить в законе отсрочку от мобилизации для священнослужителей
13:09 В Волгоградской области автобус столкнулся с опорой путепровода, 6 человек госпитализированы
12:45 Новосибирский экс-депутат, сбивший ребенка и покинувший место ДТП, освобожден от уголовной ответственности
11:51 Президент Казахстана Токаев открыл мемориал жертвам январских событий
11:05 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до следующего года
10:52 Кабмин одобрил денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
18:00 На Сиверской ГЭС в Ленинградской области случился прорыв
17:27 Пострадавший при взрыве на газопроводе в Чувашии получил сильные ожоги рук
17:04 В Монголии женщины разделись на морозе в знак протеста против хищений угля
16:31 Центробанк продаёт «Открытие» ВТБ за 340 миллиардов рублей
16:06 В Мурманске на ремонтируемом авианосце «Адмирал Кузнецов» случился пожар
15:43 На демонстрациях против запрета на обучение женщин в вузах в Кабуле задержали восемь человек
15:09 Минпросвещения заявило о росте случаев сексуального насилия в отношении детей в России на 44%
14:31 Большинство россиян планируют отметить Новый год дома
14:00 В Красногорске под рухнувшим с крыши снегом погиб 13-летний подросток
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK