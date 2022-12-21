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Одним из центральных событий празднования 300-летия Перми станет проект «Оружие Победы»
Пермский край: новости дня
Пермь готовится отметить 300-летие со дня основания - 2023 год станет для краевой столицы юбилейным. В программу празднования вошли более 300 мероприятий в сферах культуры, спорта, туризма, науки и промышленности. Одним из уникальных событий станет фестиваль с рабочим названием «Оружие Победы».
Накануне в Перми состоялось заключительное в этом году заседание федерального оргкомитета «Пермь-300» под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко. На нем обсудили структуру празднования - 19 флагманских событий, которые будут сопровождаться сотнями мероприятий: выставками, фестивалями, конкурсами и так далее.
Особый интерес вызвал флагманский проект с рабочим названием «Оружие Победы». Его представил член регионального оргкомитета Гавриил Гордеев. Проект посвящен роли предприятий оборонно-промышленного комплекса в истории возникновения Перми и жизни всего Прикамья: «В рамках проекта в День города планируется торжественное открытие масштабной экспозиции, посвященной истории, достижениям и будущему предприятий военно-промышленного комплекса Перми и Пермского края. Сопутствующие патриотические мероприятия могут пройти на различных городских площадках».
В качестве таких мероприятий запланированы выставки, кинопоказы, издание специальной литературы, конкурсы, концерты, награждения и многое другое. Это позволит привлечь внимание к предприятиям, которые являются основой экономики региона, напомнить о роли Прикамья в укреплении обороноспособности страны.
Оргкомитет поддержал программу юбилейного года по событиям-флагманам. Также утвержден основной слоган юбилея: «Все реально!». Глава Прикамья Дмитрий Махонин поблагодарил правительство РФ за поддержку и помощь: «Мы сосредоточились как на инфраструктурных проектах, так и на событийной части 300-летия города. Программа – разнообразная, делает акценты на развитии спорта, культуры и патриотизма. Много амбициозных проектов, но мы все готовы их реализовать – все реально».
Накануне в Перми состоялось заключительное в этом году заседание федерального оргкомитета «Пермь-300» под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко. На нем обсудили структуру празднования - 19 флагманских событий, которые будут сопровождаться сотнями мероприятий: выставками, фестивалями, конкурсами и так далее.
Особый интерес вызвал флагманский проект с рабочим названием «Оружие Победы». Его представил член регионального оргкомитета Гавриил Гордеев. Проект посвящен роли предприятий оборонно-промышленного комплекса в истории возникновения Перми и жизни всего Прикамья: «В рамках проекта в День города планируется торжественное открытие масштабной экспозиции, посвященной истории, достижениям и будущему предприятий военно-промышленного комплекса Перми и Пермского края. Сопутствующие патриотические мероприятия могут пройти на различных городских площадках».
В качестве таких мероприятий запланированы выставки, кинопоказы, издание специальной литературы, конкурсы, концерты, награждения и многое другое. Это позволит привлечь внимание к предприятиям, которые являются основой экономики региона, напомнить о роли Прикамья в укреплении обороноспособности страны.
Оргкомитет поддержал программу юбилейного года по событиям-флагманам. Также утвержден основной слоган юбилея: «Все реально!». Глава Прикамья Дмитрий Махонин поблагодарил правительство РФ за поддержку и помощь: «Мы сосредоточились как на инфраструктурных проектах, так и на событийной части 300-летия города. Программа – разнообразная, делает акценты на развитии спорта, культуры и патриотизма. Много амбициозных проектов, но мы все готовы их реализовать – все реально».
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